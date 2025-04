Meghan Markle serait trop «superficielle» pour rivaliser avec Beyoncé ou Michelle Obama, estime l'experte Tina Brown

Les nombreux business lancés simultanément par la duchesse de Sussex trahiraient, selon Tina Brown, un manque de profondeur et une certaine superficialité dans son approche du travail.

"Son problème, c’est qu’elle se disperse sans cesse. Elle enchaîne les annonces sans jamais aller au bout". Tina Brown, biographe et ancienne amie de Lady Diana, n'a pas mâché ses mots en évoquant les nombreux projets sur lesquels travaille Meghan Markle depuis début 2025. L’épouse du prince Harry a récemment dévoilé une série culinaire sur Netflix, un podcast consacré aux femmes et à l’entrepreneuriat diffusé sur Lemonada Media, et a également lancé sa propre marque lifestyle, As Ever.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Meghan Markle manquerait-elle de confiance en elle ?

Lors de son passage au micro du podcast Mixed Signals, ce vendredi 18 avril, l'experte royale a estimé que cette frénésie d'activités trahissait "l'extrême superficialité" de l'ancienne actrice qui serait, selon elle, prête à tout pour qu'on parle d'elle. "Fais juste une de ces choses, fais-la vraiment bien, puis passe à autre chose", tance Tina Brown, pour qui Meghan Markle est "bizarrement paniquée" dans sa façon de gérer son business. "Peut-être qu’elle manque tellement de confiance en elle qu’elle essaie toujours de devenir une sorte de Beyoncé instantanée ou de Michelle Obama instantanée, sans avoir le parcours qui a façonné ces femmes-là, vous savez, toutes ces bases très fortes sur lesquelles elles s’appuient. Et c’est vraiment ça, son problème", analyse-t-elle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L’ancienne journaliste de Tatler et Vanity Fair est persuadée que l'épouse du prince Harry gagnerait à ne pas trop s'éparpiller et à se concentrer sur une seule et unique activité. "Elle n'est jamais mauvaise dans ce qu'elle entreprend", reconnaît-elle. Effectivement, les produits de sa marque As Ever se sont écoulés en moins d'une heure après son lancement, et les vêtements qu'elle porte dans sa série culinaire sont tous en rupture de stock, preuve de son influence. Mais son retour sous les feux des projecteurs lui a valu de nombreuses critiques, et pas seulement celles de Tina Brown.

Les médias britanniques ont descendu en flèche sa série culinaire With Love, Meghan. "C’est le manque d’humour, d’ironie, de conscience de soi et d’appréhension de la réalité de ce monde profondément inégal et apocalyptique qui rend la série si peu aimable en fin de compte", a par exemple écrit le Guardian. Pas de quoi abattre la duchesse de Sussex qui poursuit sa route, et reviendra même cet automne sur Netflix avec une deuxième salve d'épisodes. En attendant, l'ancienne actrice anime son podcast dans lequel elle se livre à cœur ouvert sur des aspects plus personnels de sa vie de femme et de maman, comme la fausse couche qu'elle a subie après la naissance de son fils Archie, ou la prééclampsie post-partum dont elle a souffert après un accouchement. Des conversations bien loin d'être superficielles.