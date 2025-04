Meghan Markle révèle avoir souffert de prééclampsie post-partum : «C’est si rare et si effrayant»

La duchesse de Sussex s'est confiée à ce sujet dans le tout premier épisode de son nouveau podcast "Confessions of a Female Founder", diffusé ce mercredi 8 avril, et au cours duquel elle échange avec Whitney Wolfe Herd, la fondatrice de Bumble.

Un mois après la diffusion de sa série culinaire With Love, Meghan sur Netflix, Meghan Markle débarque sur la plateforme d'écoute Lemonada avec Confessions of a Female Founder, un nouveau podcast dans lequel elle échange avec des femmes inspirantes qui, comme elle, se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Ici, l'épouse du prince Harry, accusée par certains d'être devenue une "tradwife" en se montrant derrière les fourneaux dans sa série Netflix, ne parle donc ni de ses spaghettis, ni de ses crêpes à la confiture de framboise, mais bien de business.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La prééclampsie post-partum, un maladie extrêmement grave

Dans le tout premier épisode de son podcast, diffusé ce mercredi 8 avril, Meghan Markle reçoit à son micro son amie Whitney Wolfe Herd, fondatrice de l'application de rencontres Bumble. Au cours de leur conversation, les deux femmes, toutes deux entrepreneuses et mères de deux enfants, évoquent la difficulté à trouver un équilibre entre carrière et maternité. C’est à ce moment-là que Meghan Markle révèle que la tâche a été d’autant plus ardue pour elles qu’elles ont souffert d’une maladie rare et extrêmement grave, potentiellement mortelle, liée à la grossesse : la prééclampsie post-partum. Cette pathologie peut apparaître quelques jours, voire plusieurs semaines après l’accouchement. Elle se manifeste par une hypertension artérielle et un excès de protéines dans les urines.

À lire aussi Meghan Markle répond enfin aux critiques visant sa série culinaire

"On ne se connaissait pas à l’époque, mais nous avons vécu des expériences similaires pendant notre post-partum. Nous avons toutes les deux souffert de prééclampsie post-partum", confie Meghan Markle, sans préciser si la maladie est survenue après la naissance de son fils Archie, 5 ans, ou de sa fille Lilibet, 3 ans. "C'est si rare et si effrayant", poursuit la star de Suits. "Malgré tout, on continue de jongler avec le reste, alors que le monde ignore ce que l'on vit en silence. Et dans ce silence, on essaie toujours d'être là pour les autres, surtout pour nos enfants. Mais ce sont des problèmes médicaux vraiment graves". "C'est une question de vie ou de mort, réellement", réagit son amie Whitney Wolfe Herd.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Meghan Markle, une mère très présente pour ses enfants

Après avoir évoqué la prééclampsie post-partum, Meghan Markle se confie sur son quotidien de jeune maman entrepreneuse, jonglant entre les meetings pour le développement de sa marque lifestyle, et les activités avec ses enfants. "Nous sommes devenues mamans pendant la pandémie, dans une culture post-pandémique où le télétravail est devenu la norme… Je ne quitte pas la maison pour aller au bureau, mon bureau est ici. Lili ne passe qu'une demi-journée à la maternelle. Si elle se réveille et veut me trouver, elle sait où me trouver, même si la porte de mon bureau est fermée. Elle sera assise sur mes genoux pendant une réunion avec tous les cadres", explique la duchesse de Sussex. Le fait que ses deux vies, personnelle et professionnelle, s'entremêlent ne la dérange pas, bien au contraire. "Je ne voudrais pas que ce soit autrement", assure Meghan Markle. "Je ne veux pas rater ces moments. Je ne veux pas rater celui où je récupère mes enfants à l'école, ni celui où je les dépose". Car, elle le sait, ces instants si précieux passent hélas à la vitesse de la lumière.

La suite après cette publicité