Meghan Markle dévoile une photo inédite de sa fille Lilibet à l'occasion de son anniversaire

La duchesse de Sussex a publié ce mercredi 4 juin une nouvelle photo de sa fille Lilibet, qui fête ses 4 ans. Les clichés des enfants du prince Harry et de Meghan Markle sont extrêmement rares.

Joyeux anniversaire Lilibet. Née le 4 juin 2021, la fille du prince Harry et de l'actrice Meghan Markle fête ses quatre ans. Pour cette occasion, la duchesse de Sussex a dévoilé deux photos de son enfant. On peut ainsi la voir bébé, venant de naître, sur la poitrine de sa maman. Et une autre photo prise plus récemment dans laquelle la petite fille se repose dans les bras de sa mère.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En légende, Meghan Markle écrit : "Joyeux anniversaire à notre belle fille ! Il y a quatre ans aujourd'hui, elle est entrée dans nos vies - et chaque jour est de plus en plus brillant et meilleur grâce à ça. Merci à tous ceux qui envoient de l'amour et célèbrent sa journée spéciale !", est-il écrit.

Une intimité préservée

À l’image de son grand frère Archie, né en 2019, Lilibet grandit loin des photographes et de la monarchie britannique. Depuis leur départ de la famille royale en 2020, Harry et Meghan, installés à Montecito en Californie, ont veillé à préserver l’intimité de leurs enfants.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les clichés de la petite fille sont très rares. Seulement quelques photographies prises de dos, un portrait d'anniversaire pris à son premier anniversaire et des images du documentaire Netflix sur le couple Harry et Meghan qui montrent également la jeune Lilibet.

La petite fille porte également pour deuxième prénom Diana, en hommage à la princesse de Galles, mère du prince Harry. Son prénom Lilibet est aussi un hommage à la reine Elizabeth II, Lilibet était son diminutif dans le cadre familial.