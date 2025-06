Meghan Markle partage une vidéo surprenante d'elle enceinte, dansant avec le prince Harry, pour les 4 ans de sa fille

Meghan Markle a publié sur ses réseaux une séquence vidéo des plus étonnantes dansant en salle de maternité avec le prince Harry à l'occasion des 4 ans de leur fille Lilibet.

La glace est brisée. À l’occasion des quatre ans de sa fille Lilibet le mercredi 4 juin dernier, Meghan Markle a tenu à revenir sur la naissance de la cadette qui en a fait des siennes pour arriver avec une semaine de retard. La duchesse de Sussex a dévoilé sur son compte Instagram une vidéo où elle danse le twerk au côté du Prince Harry, en salle de travail, prête à tout pour accoucher de sa fille.

Sur cette vidéo, on aperçoit le couple britannique partager quelques pas de danse, en toute décontraction et dans la plus grande intimité sur le titre "The Baby Momma Dance", très populaire sur les réseaux sociaux."Il y a quatre ans aujourd'hui, c'est aussi arrivé. Nos deux enfants avaient une semaine de retard... Donc quand la nourriture épicée, toute cette marche et l'acupuncture n'ont pas fonctionné, il ne restait plus qu'une chose à faire !", a expliqué Meghan Markle avec humour.

"La petite fille à papa"

Plus tôt dans la journée, Meghan Markle avait partagé plusieurs clichés de sa fille Lilibet, dont une avec son papa ou encore une dans les bras de sa maman lors d’une sortie à la mer. C’est d’ailleurs la première fois que l’on aperçoit une grande partie du visage de la petite fille. À l’image de son grand frère Archie, né en 2019, Lilibet grandit loin des photographes et de la monarchie britannique.

Dans sa publication, elle souligne le lien fort de la petite fille à son papa. "Le lien le plus doux à regarder se dérouler. La petite fille à papa et notre aventurière préférée. Joyeux anniversaire Lili !", a-t-elle écrit.