«Apprendre à lâcher prise» : Meghan Markle évoque avec émotion sa fausse couche survenue en 2020

Dans le deuxième épisode de son podcast "Confessions d’une femme entrepreneure", Meghan Markle revient sur la fausse couche qu'elle a subie en juillet 2020, et explique comment elle a surmonté ce drame personnel.

Meghan Markle se livre à cœur ouvert dans son nouveau podcast Confessions d'une femme entrepreneure. Une semaine après avoir dévoilé, dès le tout premier épisode, avoir souffert de prééclampsie post-partum, l'épouse du prince Harry s'est à nouveau confiée sur une épreuve personnelle qui l'a profondément marquée, en tant que femme et en tant que mère : la fausse couche qu'elle a subie en juillet 2020, un an après la naissance de son fils Archie.

Après la perte de son enfant, Meghan Markle a eu besoin de lâcher prise pour guérir. "Je pense que l’on doit apprendre à se détacher des choses sur lesquelles on met beaucoup d’espoir, et être capable d’accepter à un certain moment de laisser partir quelque chose, même si on avait prévu de l’aimer pendant longtemps", a-t-elle déclaré face à l'invitée du deuxième épisode de son podcast, l'avocate et fondatrice de l'ONG Girls Who Code Reshma Saujani, qui a subi plusieurs fausses couches, et ressenti ce même besoin de détachement. "J’ai l’impression que tu lis mes journaux intimes", lui a-t-elle répondu.

Briser le tabou de la fausse couche

Meghan Markle n'était jusqu'à présent jamais revenue sur sa fausse couche, qu'elle avait choisi d'évoquer pour la première fois en novembre 2020, dans une tribune déchirante publiée dans le New York Times. "J’ai su, au moment où je serrai fort mon premier enfant dans mes bras, que j’étais en train de perdre le second", avait-elle confié. En écrivant ces lignes, la duchesse de Sussex souhaitait briser le tabou de la fausse couche qui persiste encore. Elle évoquait ainsi ce "chagrin presque insupportable vécu par beaucoup mais dont peu parlent".

Deux ans plus tard, le prince Harry évoquait à son tour la fausse couche de son épouse dans la série documentaire Harry & Meghan, diffusée sur Netflix. Il affirmait alors que ce drame ne serait sans doute pas arrivé si Meghan Markle n'avait pas été harcelée par les tabloïds britanniques, notamment le Daily Mail. "Sait-on vraiment si la fausse couche est due à cela ? Bien sûr que non. Mais en pensant à tout le stress généré, au manque de sommeil, et à cette grossesse de quelques semaines... Je peux dire que cette fausse couche a résulté de ce qu’ils lui faisaient".