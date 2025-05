«Je pense que c’est un domaine qui m’intéresse» : Meghan Markle va-t-elle se lancer dans le prêt-à-porter ?

Depuis le lancement de sa marque lifestyle As Ever, Meghan Markle enchaîne les succès. La duchesse de Sussex multiplie les projets et laisse entendre qu’elle n’a pas dit son dernier mot, notamment avec la mode.

Un projet qui marche sur les chapeaux de roues. Depuis février 2025, Meghan Markle connaît un succès grâce à sa marque lifestyle As Ever, donnant à ses fans l’opportunité de retrouver, entre autres, ses confitures signatures, de la vaisselle élégante et les ustensiles de cuisine qu’elle utilise à l’écran dans sa série culinaire With Love, Meghan.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La duchesse de Sussex a expliqué en février dernier l'essence même de sa marque. "Ce nouveau chapitre est une extension de ce qui a toujours été mon langage amoureux, et qui tisse magnifiquement tout ce que je chéris : la nourriture, le jardinage, les divertissements, une vie réfléchie et la recherche de la joie au quotidien", expliquait-elle sur ses réseaux sociaux.

Et l'épouse du prince Harry a laissé entendre dans un entretien avec Fast Company publiée le 27 mai qu'elle se laisserait tenter de donner de nouveaux projets à sa marque. "Rien n’est exclu pour l’avenir", laisse-t-elle entendre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des projets plein la tête

Interrogée sur un éventuel premier pas dans le prêt-à-porter, tant son style personnel séduit de nombreuses femmes, elle confie : "J’explorerai la mode plus tard, car je pense que c’est un domaine qui m’intéresse."

Alors qu’elle continue de faire grandir As Ever, il y a fort à parier que ses nouvelles aventures seront racontées dans un podcast. Une deuxième saison de Confessions of a Female Founder suscite l’intérêt. Meghan, impliquée dans des projets aussi variés, devrait sans peine trouver d’autres moyens de partager son histoire.