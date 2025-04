Le prince Harry soutient Meghan Markle dans sa nouvelle carrière de businesswoman : «Je suis incroyablement fier»

Le duc de Sussex a pour la toute première fois évoqué les nouvelles activités professionnelles de son épouse, qui a récemment sorti une série culinaire sur Netflix et lancé "As Ever", sa marque de lifestyle.

Les tabloïds les disaient fâchés, en froid depuis que Meghan Markle avait partagé sur ses réseaux sociaux des photos de leurs deux enfants, Archie et Lilibet, franchissant la ligne rouge fixée par le prince Harry. Mais il semblerait, en réalité, que les Sussex soient toujours aussi amoureux et soudés.

"Je suis tellement heureux pour ma femme"

Dans une interview accordée au magazine américain People cette semaine, le duc de Sussex a exprimé son admiration pour son épouse, qui est sortie de son confortable cocon de Montecito pour se lancer avec succèss dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Bien que très critiquée, la série culinaire de l'ancienne actrice, intitulée With Love, Meghan, et diffusée sur Netflix début mars, a trouvé son public; et les produits de sa marque lifestyle As Ever se sont écoulés comme des petits pains après leur lancement. "Je suis tellement heureux pour ma femme et je soutiens pleinement tout ce qu’elle a fait et continue de faire", a ainsi confié le prince Harry, avant d'ajouter avec émotion : "Je suis incroyablement fier".

Une jolie et surtout très rare déclaration du fils de Charles III, qui s'est montré particulièrement discret, restant dans l'ombre depuis le retour sous les feux des projecteurs de son épouse. Ce moment, tant attendu et espéré par Meghan, qui avait mis entre parenthèses sa carrière après ses fiançailles avec Harry, devait pleinement lui appartenir. Le petit frère du prince William s'était ainsi contenté d'une brève apparition dans le dernier épisode de la série de sa femme, lors d'un brunch qu'elle avait minutieusement préparé, pour lui apporter son soutien, sans lui voler la vedette. "Tu as fait un travail formidable, j'adore !", lui murmure-t-il tendrement à l'oreille dans ce court extrait.

Le prince Harry en pleine bataille pour récupérer sa sécurité

Pendant que son épouse s'épanouit dans sa nouvelle carrière de businesswoman, le prince Harry se bat de son côté pour assurer sa sécurité et celle de sa famille. Le 9 avril dernier, il s'est présenté à la barre de la Royal Court of Justice de Londres pour réclamer le rétablissement de la protection policière dont il bénéficiait au Royaume-Uni et qui lui a été retirée en 2020, lorsque Meghan et lui ont renoncé à leurs titres royaux, et emménagé en Californie. Selon lui, l'annulation de cette sécurité a été actée pour que sa famille et lui reviennent à Buckingham et reprennent leurs fonctions au sein de la Firme. Traumatisé par la disparition tragique de sa mère Lady Di, décédée dans un accident de voiture à Paris alors qu'elle était traquée par des paparazzis et qu'elle ne bénéficiait d'aucune sécurité officielle, Harry a fait savoir qu'il était prêt à tout pour éviter que le même sort ne se répète.