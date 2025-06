Laeticia Hallyday a enfin vendu la maison de Johnny à Marnes-la-Coquette après 7 ans d'attente

Après plus de sept ans d’années d'attente, Laeticia Hallyday a vendu la villa emblématique de Johnny Hallyday, située à Marnes-la-Coquette. Une transaction qui marque un tournant dans la gestion de l’héritage du rockeur et dans la vie de sa veuve.

C’est une page chargée d’émotions qui se tourne. La villa "La Savannah", demeure familiale de Johnny Hallyday et de Laeticia depuis le début des années 2000, a enfin trouvé preneur. Après avoir été mise en vente à plusieurs reprises depuis le décès de l’artiste en décembre 2017, la luxueuse propriété de Marnes-la-Coquette a été cédée pour un montant avoisinant les 10 millions d’euros. Avec cette transaction Laeticia serait en mesure de rembourser les 7,7 millions d’euros qu’elle doit au fisc. Selon les informations de Closer, elle aurait jusqu’à fin juillet pour vider la maison et organiserait une soirée de dépendaison de crémaillère prévue fin juin.

Nichée dans un écrin de verdure à l’ouest de Paris, "La Savannah" s’étend sur un terrain de près de 7.000 m² et offre environ 1.000 m² habitables. Elle comprend une quinzaine de pièces, huit chambres, une piscine, un court de tennis, une salle de cinéma, une cave à vins et des annexes pour le personnel. Cette maison, où Johnny a vécu ses dernières années, est aussi celle où il s’est éteint, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Elle était devenue, malgré elle, un lieu de recueillement.

Une vente compliquée et très médiatisée

Dès 2018, Laeticia Hallyday avait mis en vente cette demeure. Mais malgré l’intérêt suscité, les visites se sont souvent révélées être motivées par la curiosité plus que par une réelle intention d’acheter. "C’était devenu Disneyland", confiait récemment un proche du dossier. Le prix initialement estimé à plus de 15 millions d’euros avait été revu à la baisse, et la vente a été confiée à plusieurs agences, dont Kretz Real Estate, rendue célèbre par l’émission "L’Agence". Finalement, c’est dans la discrétion que la transaction s’est conclue, grâce à des agents moins médiatisés et à un repreneur resté anonyme.

Un tournant pour Laeticia Hallyday

La vente de cette villa s’inscrit dans une logique de désendettement. Laeticia Hallyday devait faire face à un passif évalué entre 30 et 34 millions d’euros, notamment lié aux dettes fiscales laissées par Johnny. La vente de "La Savannah", combinée à celle de la maison de Pacific Palisades à Los Angeles en 2021 (environ 15 millions d’euros), a permis de redresser en partie sa situation financière.

Avec cette vente, Laeticia Hallyday tourne une page importante de sa vie et de l’histoire familiale. La demeure de Marnes-la-Coquette représentait bien plus qu’un bien immobilier : c’était un lieu de souvenirs, de joies et de douleurs, partagé avec leurs filles Jade et Joy. Aujourd’hui, elle se consacre à préserver l’héritage artistique de Johnny, tout en réorganisant son propre avenir. Entre la gestion de ses biens à Saint-Barthélemy, les projets culturels et les revenus issus des droits d’auteur (estimés à plus de 600.000 euros annuels), Laeticia semble avoir trouvé un nouvel équilibre.