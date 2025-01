Star Academy : après sa victoire, Marine dit stop à la récupération politique

Trois jours après avoir remporté la douzième saison de la "Star Academy", Marine nous explique qu'elle ne veut en aucun cas être associée à la politique.

Marine a réalisé son rêve de petite fille en remportant la douzième saison de la Star Academy samedi soir sur TF1. La Nordiste de 24 ans a été plébiscitée par le public face à son amie Ebony, au terme d'une finale exceptionnelle, où toutes les deux ont brillé par leur puissance et leur maîtrise vocale. "Ebony méritait de gagner aussi, j'aimerais bien couper le trophée en deux pour lui donner la moitié", a immédiatement réagi Marine après l'annonce de sa victoire. Depuis, la jeune femme enchaîne les interviews.

Cet après-midi, elle nous a raconté sa sortie du château, moins évidente que prévu à cause des messages racistes et misogynes qui ont entaché la finale sur les réseaux sociaux. Dans leur bulle à Dammarie-les-Lys, totalement protégées du monde extérieur, Marine et Ebony sont tombées de haut en découvrant ces attaques extrêmement violentes. "J'ai trouvé ça horrible, surtout pour Ebony, car c'est elle qui est discriminée par rapport à sa couleur de peau. Moi, je ne souffre pas de ça. Je trouve ça inadmissible que ce soit envers Ebony, ou n'importe qui d'autre", nous a confié Marine. SOS Racisme et La Maison des potes ont déposé plainte contre les messages racistes en ligne visant Ebony.

À cause de ces attaques et de tous ces commentaires opposant les deux jeunes femmes, la finale de la Star Academy a malheureusement pris une tournure politique, loin de l'esprit du concours. Marine a reçu le soutien de plusieurs personnalités politiques, dont celui de Sébastien Chenu, un député RN. "Je ne fais pas de politique. Ce qui m'intéresse, c'est la musique. Je n'ai pas envie d'être associée à ça. Si on peut éviter de me récupérer politiquement, ça me va parfaitement", nous a dit la Nordiste lors de notre interview.

De son côté, Ebony a aussi été soutenue publiquement par des figures politiques comme Manuel Bompard et Eric Coquerel qui ont salué son talent et dénoncé le racisme qu'elle subit.