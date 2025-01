INTERVIEW - Marine, gagnante de la Star Academy : «Ebony et moi vivons quelque chose qui n’est pas évident»

Marine a remporté la "Star Academy" samedi soir, avec 65 % des votes du public face à son amie Ebony. La Nordiste de 24 ans nous raconte ses trois mois passés au château de Dammarie-les-Lys et sa sortie mouvementée de l'émission.

Marine n'a presque pas dormi depuis sa sortie du château de Dammarie-les-Lys. Samedi soir, l'étudiante en chirurgie dentaire à Lille a remporté la douzième saison de la Star Academy face à son amie Ebony. Elle enchaîne désormais les interviews avant de rentrer chez elle, à Arras, dans le Nord. La jeune femme de 24 ans nous raconte ses trois mois passés au château et sa sortie de l'émission, moins évidente que prévu à cause des attaques sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Qu'avez-vous ressenti quand Nikos a annoncé que vous étiez la grande gagnante de cette saison ?

C'était très étrange. J'étais à la fois soulagée, comme libérée, mais aussi surprise. Cette victoire représente l'aboutissement de mon aventure, c'est juste incroyable. Mais Ebony méritait tout autant de gagner.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Qu'est-ce qui a fait la différence entre vous et Ebony ?

J'avoue que je ne sais pas trop. Les gens qui ont voté disent qu'ils se sont reconnus en moi et qu'ils ont aimé ma personnalité, simple et naturelle. C'est difficile de parler à la place du public. Personnellement, je trouve que la personnalité d'Ebony était top aussi !

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'idée de gagner la Star Academy vous avait-elle déjà traversé l'esprit au début de l'aventure ?

Absolument pas. Mon objectif premier était surtout la tournée. Je n'osais pas trop espérer aller jusqu'au bout et encore moins gagner. Forcément, je me suis dit qu'il y avait une possibilité quand on s'est retrouvés à quatre au château, avant les demi-finales. Mais honnêtement, je ne pensais pas pouvoir y arriver.

La suite après cette publicité

Comment avez-vous vécu votre dernier prime ?

J'étais très concentrée au début de la soirée, car avec Ebony, on s'était dit qu'on voulait faire le meilleur show possible et tout donner. Je n'étais pas vraiment stressée par l'enjeu.

Vous avez fondu en larmes à la fin de votre prestation sur la chanson À corps perdu de Grégory Lemarchal. Que s'est-il passé ?

J'étais émue de chanter cette chanson par rapport à Grégory, dont je suis fan. J'avais l'impression qu'il était un peu là avec moi, c'était bizarre. Les paroles me touchent aussi car elles correspondent à ce que j'ai ressenti quand je me suis inscrite à la Star Academy. Cette chanson, que j'ai interprétée lors du casting, m'a permis d'accéder au château. La boucle était bouclée.

Vous aviez tenté votre chance à The Voice Kids il y a dix ans mais personne ne s'était tourné. Cette victoire de la Star Academy est-elle une revanche ?

C'est une revanche pour moi-même. Mais je ne voulais pas me venger des coachs de The Voice ! Au contraire, je me dis que c'est plutôt une chance qu'ils ne se soient pas retournés, parce que je ne serais peut-être pas là aujourd'hui si ça avait été le cas.

Jenifer faisait à l'époque partie de ces quatre coachs. Elle est venue au château cette année. Vous a-t-elle reconnue ?

C'est moi qui lui en ai parlé. Elle m'a dit que mon visage lui disait effectivement quelque chose, et on en a discuté. Ce qui est rigolo, c'est que j'avais aussi rencontré Marlène Schaff dans les coulisses de The Voice. Elle m'avait aidée à chauffer ma voix. Je l'ai tout de suite reconnue en arrivant à la Star Academy, mais je ne lui ai rien dit, par peur qu'elle ne se souvienne pas. Et elle non plus, pour les mêmes raisons ! On en a finalement parlé à la fin de l'aventure.

La finale de la Star Academy a malheureusement été entachée par des messages racistes et misogynes sur les réseaux sociaux. Ebony et vous avez été ramenées à votre couleur de peau. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris tout ça ?

J'ai trouvé ça horrible, surtout pour Ebony, car c'est elle qui est discriminée par rapport à sa couleur de peau. Moi, je ne souffre pas de ça. Je trouve ça inadmissible que ce soit envers Ebony, ou n'importe qui d'autre.

Vous vous êtes beaucoup rapprochée d'Ebony à la fin de l'aventure. Comment définiriez-vous votre relation ?

Ebony est comme ma sœur. On a vécu la dernière semaine de l'aventure et la finale ensemble. Il y a un lien entre nous qui est forcément plus fort que celui qu'on a avec les autres, même si on s'aime tous. On est les seules à pouvoir se comprendre, surtout avec ce qui se passe pour nous à la sortie. On vit toutes les deux quelque chose qui n'est pas évident et on est là l'une pour l'autre.

Avez-vous échangé au sujet de ces attaques sur les réseaux sociaux ?

Nous ne sommes pas rentrées dans les détails, mais on s'est dit qu'on était toutes les deux au-dessus de ça et qu'il ne fallait pas y prêter attention. On se connaît très bien toutes les deux, on sait ce qu'on vaut et comment on était au château.

Plusieurs personnalités politiques vous ont soutenue, notamment Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, et Sébastien Chenu, député RN. Est-ce que ça vous gêne ?

Je ne fais pas de politique. Ce qui m'intéresse, c'est la musique. Je n'ai pas envie d'être associée à ça. Si on peut éviter de me récupérer politiquement, ça me va parfaitement.

Qu'avez-vous appris pendant ces trois mois au château de Dammarie-les-Lys ?

J'ai appris tellement de choses, aussi bien artistiquement qu'humainement. J'ai fait des progrès en chant, en interprétation, en théâtre, et j'ai appris à découvrir les gens, à me révéler aux autres, à exprimer toutes mes émotions. Je pense que ça m'a un peu libérée.

Vous doutiez souvent de vous malgré les commentaires élogieux des professeurs. D'où vient ce manque de confiance ?

Je n'ai jamais eu beaucoup confiance en moi. Je pense que ça vient en partie de ma famille, car ils ne sont pas hyper sûrs d'eux non plus. Je doute aussi beaucoup de moi dans ma vie personnelle. J'ai envie d'évoluer à ce niveau-là mais je sais que ça va être long !

Vous étiez pourtant le petit clown du château... Est-ce que vous utilisez l'humour pour vous protéger ?

Totalement ! Parce que si je ne rigole pas, je finis par pleurer, et je préfère rire. Je me suis améliorée à ce niveau-là. J'accepte maintenant de ressentir d'autres choses et de ne plus forcément passer par l'humour.

Votre single Ma faute cumule plus de 3,5 millions de streams sur les plateformes d'écoute. Quel message voulez-vous faire passer avec cette chanson ?

Je l'ai écrite après avoir vécu une histoire d'amour malsaine et toxique. Je veux que les gens comprennent l'importance de se protéger et de ne pas se laisser détruire par ce genre de relation.

Comment appréhendez-vous la tournée de la Star Academy, qui approche à grands pas ?

J'ai vraiment hâte de retrouver tout le monde, de monter sur scène et de partager des moments avec le public. J'attends avec impatience les répétitions pour découvrir les chansons que l'on va interpréter et voir comment tout va se dérouler !

Comme Amir, souhaitez-vous laisser de côté votre métier de dentiste pour vous consacrer à la chanson ?

C'est tout ce que je me souhaite. J'espère vraiment pouvoir laisser le métier de dentiste entre parenthèses... pour toujours ! Bien sûr, c'est une expérience super, et j'ai toujours voulu faire des études dans la santé, mais ce n'est pas une passion comme la musique.