La série culte «Bref» fait son grand retour sur Disney+ avec Kyan Khojandi, Alice David et Baptiste Lecaplain

Surprise ! Treize ans après avoir marqué les esprits sur Canal+, la série culte "Bref" fait son grand retour sur Disney+ vendredi 14 février prochain. Toujours aussi drôle mais plus introspective, cette deuxième saison réunit à nouveau Kyan Khojandi, Alice David et Baptiste Lecaplain.

Non, ce n'est pas une blague et vous n'avez pas rêvé en voyant des affiches énigmatiques cette semaine dans le métro parisien : Bref est bel et bien de retour ! La deuxième saison de la série culte sera disponible sur Disney+ dès le vendredi 14 février.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Treize ans après son carton sur Canal+, Bref revient dans un nouveau format plus long, avec six épisodes de 30 minutes, permettant d'explorer des thèmes plus profonds, avec le même humour décalé. À 40 ans, JE, le personnage de Kyan Khojandi, se pose bien plus de questions qu'il y a dix ans, non seulement sur lui-même, mais aussi sur ses relations familiales, amicales et amoureuses. Dévoilée ce vendredi soir par Disney+, la bande-annonce de la deuxième saison de Bref offre un aperçu des nouvelles péripéties de JE et de ses amis.

"Avec ma meuf, tout va pas se passer comme prévu, avec mes potes, tout va pas se passer comme prévu, avec ma famille tout va pas se passer comme prévu", énumère le personnage de Kyan Khojandi, totalement dépassé par tout ce qui l'entoure. "Les autres ont évolué, moi je fais toujours les mêmes erreurs en boucle", lance-t-il. Ses amis se marient, font des bébés et cartonnent dans leur vie pro. Lui, il vient de rompre avec sa copine et de se mettre en coloc. La lose ? Oui, un peu. Mais JE va enfin se remettre en question.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Bref, tout redémarre pour notre plus grand plaisir. Et les personnages emblématiques de la série sont de retour : Baptiste (Baptiste Lecaplain), Marla (Bérengère Krief), Sarah (Alice David), Keyvan (Keyvan Khojandi), Ben (Mikaël Alhawi), ainsi que de nouveaux personnages incarnés par Laura Felpin, Jean-Paul Rouve, Alexandre Astier et Doria Tillier.