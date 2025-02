Fermeture de C8 : «C'est une honte [...] Emmanuel Macron est derrière tout ça», accuse Franz-Olivier Giesbert

Invité à réagir au non-renouvellement de la fréquence de C8, l'écrivain et éditorialiste Franz-Olivier Giesbert a dénoncé "une honte" et a accusé l'Arcom de faire "ce que le pouvoir lui dit". Selon lui, cette décision du gendarme de l'audiovisuel est un coup porté à la "liberté d'expression".

Une décision qui ne passe pas pour Franz-Olivier Giesbert. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce lundi, l'écrivain et éditorialiste n'a pas masqué sa colère quant à la fermeture de C8 confirmée par le Conseil d'État la semaine dernière. La chaîne, numéro 1 de la TNT, sur laquelle était notamment diffusé l'émission "Touche pas à mon poste" présentée par Cyril Hanouna, cessera d'émettre le 28 février prochain.

En marge de sa visite au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron assurait qu'il ne s'agissait pas d'une "décision politique", ce que réfute Franz-Olivier Giesbert. "C'est une honte. L'Arcom fait un peu ce que le pouvoir lui dit et Emmanuel Macron est évidemment derrière tout ça", affirme l'éditorialiste qui voit dans ce non-renouvellement de la fréquence de C8 un manquement à la liberté d'expression qui "ne se divise pas".

"La démocratie, c'est accepter toutes les opinions"

Et Franz-Olivier Giesbert d'égratigner la gauche qui, dit-il, "doit faire très attention". "Elle a tout jeté par-dessus bord : ses valeurs, l'identité, le travail, qui était quand même célébré par Jaurès et puis maintenant, aussi, la liberté et la liberté d'expression", accuse-t-il. Pour l'écrivain, "la démocratie, c'est accepter toutes les opinions".

Au-delà de la fermeture de la première chaîne de la TNT, un élément a particulièrement choqué Franz-Olivier Giesbert dans cette affaire : "C'est l'apathie générale avec laquelle cette décision a été accueillie. Comme si c'était normal. Or non, ce n'est pas normal", conclut-il au micro de Sonia Mabrouk.