Fermeture de C8 : «On nous a demandé de virer Hanouna, on a fait notre boulot», les révélations de Jules Torres sur l'Arcom

Jules Torres, chroniqueur politique, dévoile l'état d'esprit de certains membres de l'Arcom sur la fermeture de C8. S'étant retrouvé à côté de trois membres de l'autorité dans un restaurant, il a pu mieux comprendre ce qu'ils pensaient. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Une oreille indiscrète dans un restaurant parisien. Ce vendredi, le chroniqueur Jules Torres a déjeuné dans un restaurant. Et il s'est retrouvé à côté d'une table où mangeaient... trois membres de l'Arcom qui discutaient de la fermeture de C8 et de Cyril Hanouna.

Dans On marche sur la tête, Jules Torres rapporte les propos de ces trois personnes. Parmi les phrases notées sous le manteau par le journaliste, celle-ci : "Nous, on nous a demandé de virer Hanouna, on a fait notre boulot" ou encore "on est bien content de s’être payé le groupe Bolloré", et enfin "Nous, on s’en fout de mettre au chômage 400 potes d’Hanouna". Le tout parsemé de "ricanements."

Et Jules Torres de préciser que c'est d'ailleurs "davantage les ricanements que les mots qui m'ont beaucoup scandalisé et choqué."