Eurovision : pour Cyril Hanouna, «plus personne ne peut nous blairer.... à cause du président»

Cyril Hanouna revient sur le très faible nombre de voix du public récolté par Louane, samedi soir, lors du concours de l'Eurovision. 50 petits points qui ont coûté très cher à la chanteuse. Et pour l'animateur, le responsable est à chercher du côté de l'Elysée.





Une nouvelle défaite. Samedi soir, Louane s'est hissée à la septième place du concours de l'Eurovision avec son titre Maman. Elle n'a récolté que 50 points de la part du public, pour un total de 230. Mais là où le bât blesse, c'est que la tricolore était troisième à l'issue des votes du jury. C'est donc que le public n'a pas porté la chanteuse. Mais pour Cyril Hanouna, c'est surtout la France, et même Emmanuel Macron, qui a été boudée.

"Aujourd'hui, plus personne ne peut nous blairer, donc personne ne nous donne des points", affirme-t-il. "On a été finaliste de la Coupe du Monde contre l'Argentine, il n'y avait pas un pays qui était pour la France. Tout le monde était pour l'Argentine, parce qu'ils ne peuvent plus nous blairer ! Et tout ça à cause de qui ? Je vous le donne en mille : à cause du président."