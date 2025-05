L'Eurovision, «c'est une grande farce», estime Cyril Hanouna

Cyril Hanouna est revenu dans "On marche sur la tête" sur le concours de l'Eurovision. Et pour lui, le concours est "une grande farce" que "l'on a politisé". Ce qui est "insupportable". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.







Un événement dénaturé. Après la septième place de Louane et la victoire de l'Autriche à l'Eurovision ce samedi, place au débrief dans On marche sur la tête. Et Cyril Hanouna n'est pas tendre avec le concours : "L'Eurovision en fait c'est une grande farce."

"C'est une grande farce qu'ils ont politisé le concours, c'est ça qui me dérange. On s'en fiche complètement de savoir qui va gagner l'Eurovision, ça ne va pas changer la face du monde. Mais ils en ont fait un truc politisé, alors qu'à la base c'est quelque chose de joyeux." Et pour l'animateur, "c'est devenu insupportable."