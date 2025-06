Les organisations syndicales ont déposé un appel à la grève à partir de ce jeudi 26 juin. Un rassemblement est prévu à 13h00 devant la Maison de la Radio et de la Musique à Paris pour protester contre le projet gouvernemental de rapprochement des entreprises de l'audiovisuel public.

"Nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels", ont indiqué ce jeudi 26 juin les antennes de Radio France, au premier jour d'une grève illimitée pour s'opposer aux restrictions budgétaires et à la réforme de l'audiovisuel public.

L'appel à la grève a été déposé par l'ensemble des organisations syndicales "pour défendre Radio France, ses radios, ses métiers, sa production, ses formations musicales, et s'opposer au projet de holding de l'audiovisuel public", est-il expliqué dans un message publié sur les sites internet des radios et diffusé à l'antenne.

Un projet de holding "extrêmement dangereux"

Un rassemblement est prévu à 13h00 devant la Maison de la Radio et de la Musique à Paris, à l'appel des organisations syndicales, "contre la holding et les réorganisations en cours à Radio France". Les syndicats ont redit ce mercredi leur opposition au projet gouvernemental de rapprochement des entreprises de l'audiovisuel public, qu'ils considèrent comme "extrêmement dangereux", tant pour l'avenir des salariés que pour l'indépendance de l'information.

Plusieurs fois retardé, ce projet sera examiné à l'Assemblée nationale lundi et mardi. Il prévoit de créer une holding, France Médias, qui chapeauterait France Télévisions, Radio France et l'Ina (Institut national de l'audiovisuel), sous l'autorité d'un PDG. Il est porté par la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a martelé sa détermination à le faire adopter. "L'audiovisuel public, c'est un bien commun dont on doit rassembler les forces. Aujourd'hui, ces forces sont dispersées", a estimé Mme Dati sur Sud Radio jeudi matin, appelant à "une stratégie cohérente et coordonnée". "Le statu quo, c'est le déclin", a-t-elle ajouté.

À France Télévisions et l'Ina, les syndicats appellent à la grève à partir de lundi. À Radio France, l'appel est en deux temps : dès jeudi pour dénoncer les "économies" dans l'entreprise (dont l'arrêt de la radio Mouv' sur la FM), puis contre le projet de holding à partir de lundi. Pour les syndicats, ce double mot d'ordre est un moyen de se distancier de la présidente de Radio France, Sibyle Veil, elle-même opposée au projet du gouvernement.