Zoo de Beauval : La femelle panda Huan Huan inséminée artificiellement

Huan Huan, la femelle panda prêtée par la Chine au Zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher, a été inséminée artificiellement lundi soir après cinq "mises en contact" manquées avec le mâle Yuan Zi. Les soigneurs ont décidé de procéder à cette insémination parce que la période de fertilité, très courte chez les plantigrades, semblait particulièrement propice. "C'est comme si l'Italie confiait au Louvre un nouveau Léonard de Vinci", affirme Delphine Delord du zoo de Beauval.

Le signal est fort car l'enjeu est de taille : une seconde naissance pourrait bien aider à conserver le couple star de parents pandas en France au-delà de 2022. Le sujet a même été évoqué par Emmanuel Macron en visite officielle à Pékin auprès de son homologue Xi Jinping. "Pour les Chinois, c'est quelque chose de très important. Nous avons ce contrat entre la Chine et nous sur le programme de recherche, sur le fait qu'on va tout mettre en oeuvre pour les faire se reproduire", poursuit Delphine Delord.

"La Chine cherche à amadouer les pays avec ses pandas"

Prêtée par la Chine au zoo du Loir-et-Cher depuis 2012, Huan Huan avait déjà donné naissance à Yuang Meng il y a deux ans et demi, premier panda né en France (Brigitte Macron en est la marraine), qui était déjà le fruit d'une insémination artificielle.

Deux peluches vivantes que le zoo cajole. En les "louant" pour plusieurs centaines de milliers d'euros, ces pandas drainent deux fois plus de visiteurs et sont aussi un atout diplomatique majeur dans les relations franco-chinoises. "Avec cette 'diplomatie des pandas', ce que la Chine cherche à faire, c'est un peu à amadouer les pays et présenter un visage avenant, pacifique alors que très souvent, on la considère comme relativement agressive", explique la spécialiste de l'Asie Françoise Nicolas. Mais au-delà des relations globales entre Pékin et l'Union européenne, c'est la possibilité pour la Chine de soigner un lien privilégié avec les Français.