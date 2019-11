Le patron du zoo de Beauval en Chine avec Macron : "J'espère qu'il y aura un échange autour des pandas"

Le président Emmanuel Macron, accompagné de sa femme, Brigitte Macron, se rend en Chine lundi, pour une visite d'Etat de 48 heures. Un deuxième séjour axé sur le business entre la France et la Chine. Outre les contrats, les deux hommes d'Etat parleront peut-être de... pandas. Huan Huan et Yuan Zi , les parents de Yuan Meng, panda né au zoo de Beauval, doivent repartir en Chine dans deux ans. Là-bas, ils retrouveront leur environnement naturel. Cependant, le directeur du zoo de Beauval, Rodolphe Delord, est présent avec le président de la République pour demander à ce que le mammifère reste un peu plus longtemps sur le sol français.

C'est un un bon moyen de mesurer la qualité des relations entre les deux pays : récemment, deux pandas en pension aux Etats-Unis ont été rapatriés en Chine, signe supplémentaire de la guerre commerciale entre ces deux pays. D'après l'accueil en grande pompe réservé aux époux Macron, les relations sino-françaises sont très bonnes.

Brigitte Macron, marraine du panda

"Il est important que le président de la République en fasse la demande à son homologue chinois. J'espère qu'à un moment, il y aura un échange autour des pandas, pour la prolongation d'un partenariat", précise Rodolphe Delord. Il a d'ailleurs écrit à Brigitte Macron, la première dame, pour évoquer le sujet. En effet, d'après la protocole chinois, Brigitte Macron est la marraine du petit panda né en France il y a deux ans. "Le message est passé", a-t-elle répondu.