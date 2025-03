Washington suggère que Zelensky devra peut-être partir

Les Etats-Unis ont laissé planer ce dimanche l'idée que le dirigeant ukrainien pourrait devoir quitter la présidence, après le clash avec le président américain Donald Trump. Soit "Zelensky revient à la raison", "soit quelqu'un d'autre doit diriger le pays pour le faire", a déclaré le président républicain de la Chambre des représentants.

Les Etats-Unis ont encore fait monter la pression dimanche sur le président Volodymyr Zelensky, laissant planer l'idée que le dirigeant ukrainien pourrait devoir partir après le clash avec le président américain Donald Trump.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous avons besoin d'un dirigeant qui peut traiter avec nous, traiter avec les Russes à un moment et mettre fin à cette guerre", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale du président Trump, Mike Waltz.

Soit "Zelensky revient à la raison", "soit quelqu'un d'autre doit diriger le pays pour le faire"

"S'il devient évident que le président Zelensky, soit pour des motivations personnelles soit politiques, diverge de la volonté de mettre fin aux combats dans son pays, alors je crois qu'on a un vrai problème", a-t-il ajouté, interrogé sur la chaîne CNN.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Les alliés de l'Ukraine font bloc derrière Volodymyr Zelensky, malmené par Donald Trump

Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont eu vendredi à la Maison Blanche une spectaculaire passe d'armes, Washington reprochant au dirigeant ukrainien de s'être montré irrespectueux et de manquer de gratitude envers les Etats-Unis pour ses efforts visant à mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie. L'incident a eu pour effet immédiat l'annulation de la signature d'un accord sur les minerais ukrainiens.

Le président républicain de la Chambre des représentants Mike Johnson a renchéri, disant dimanche que "quelque chose doit changer". "Soit il (le président Zelensky) revient à la raison et revient à la table des négociations avec gratitude, soit quelqu'un d'autre doit diriger le pays pour le faire", a-t-il affirmé sur la chaîne NBC.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il faut des "garanties de sécurité menées par l'Europe"

Vendredi, immédiatement après l'altercation à la Maison Blanche, l'influent sénateur républicain Lindsey Graham, avait déclaré : "Zelensky doit soit changer profondément d'attitude ou partir".

À lire aussi EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les alliés de Kiev réunis à Londres pour soutenir Volodymyr Zelensky

Parlant d'une "énorme occasion manquée", Mike Waltz s'est dit "stupéfait" par l'altercation de vendredi et le comportement de M. Zelensky, disant qu'il en ressortait des doutes sur la volonté du dirigeant ukrainien "de jamais être en mesure de négocier avec Poutine" ou "de mettre fin à cette guerre". Il a encore réfuté toute notion d'une "embuscade" contre le président ukrainien et réitéré le fait que pour mettre fin à la guerre, il faudra des "concessions territoriales" de l'Ukraine.

La suite après cette publicité

Il faudra aussi, a-t-il dit, des "garanties de sécurité menées par l'Europe", au moment où sont réunis en sommet, dimanche à Londres, une quinzaine d'alliés de Kiev en présence du président ukrainien.