Altercation Trump-Zelensky : «Des brutes ont traité la victime comme un coupable», analyse Nicolas Tenzer

Pour le spécialiste questions géostratégiques Nicolas Tenzer dans l'altercation entre Donald Trump, J.D. Vance et Volodymyr Zelensky, "des brutes ont traité la victime comme un coupable".

"Concluez un accord [avec la Russie] ou nous vous laissons tomber", "vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la troisième guerre mondiale." Voici quelques-unes des phrases lancées par Donald Trump au visage du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant les caméras, lors d'une visite à la Maison-Blanche. Une altercation, à laquelle a également pris part le vice-président J.D. Vance, qui a fait le tour du monde et "une scène honteuse", pour le spécialiste des questions géostratégiques Nicolas Tenzer.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Une tentative d'humiliation"

"Il y a eu une tentative d'humiliation. Vous avez eu des brutes qui ont traité la victime, l'Ukraine, comme un coupable", affirme au micro d'Europe 1 Midi Week-end celui qui est également enseignant à Sciences Po. "Pour Donald Trump, il n'y a plus d'agresseur et d'agressé, de victime et de coupable, de bien et de mal, de vrai et de faux. Il est dans un univers complètement parallèle."

Plusieurs chefs d'État se sont publiquement exprimés pour apporter leur soutien à Volodymyr Zelensky. Parmi eux, Emmanuel Macron a martelé lors d'une interview au Portugal qu'il y avait "un agresseur, la Russie" et un "peuple agressé" en Ukraine méritant le "respect". Il a aussi asséné que "si quelqu'un joue à la troisième guerre mondiale, c'est Vladimir Poutine", et non Volodymyr Zelensky comme l'en a accusé Donald Trump en le recevant à la Maison Blanche.