Guerre en Ukraine : les Européens conviés à Londres pour un sommet crucial autour de Volodymyr Zelensky

Londres s'apprête à accueillir un grand sommet européen ce dimanche, en lien évident avec la sécurité du continent et avec l'Ukraine. Une quinzaine de dirigeants, dont Emmanuel Macron, sont attendus. Un moment clé pour Volodymyr Zelensky après un clash historique avec Donald Trump. Il s'est d'ailleurs déjà entretenu avec Keir Starmer, dès samedi soir.

“Nous serons aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”... Les mots du Premier ministre britannique, Keir Starmer, ce samedi lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky sonnent comme un accueil, un signe de l’unité des Européens après le clash entre les présidents ukrainien et américain vendredi.

Engagements britanniques

Emmanuel Macron plaidait quant à lui pour le financement d’une défense européenne commune. C’est dans ce contexte que les dirigeants européens se retrouvent ce dimanche à Londres. Un sommet sur la sécurité principalement dédié à la guerre en Ukraine, où Volodymyr Zelensky vient chercher des avancées concrètes.

Le moment est crucial pour le président ukrainien, alors que le soutien américain à Kiev n’a jamais été aussi compromis. Et plusieurs pays européens ont déjà donné des signes positifs ces dernières heures. Le Royaume-Uni s’est ainsi engagé sur un prêt de 2.7 milliards d’euros à l’Ukraine.

Une Europe limitée

Aujourd’hui les discussions tourneront sur la proposition d’un assouplissement des règles budgétaires de l’Union européenne, en vue de soutenir l’Ukraine. Se posera aussi la question de l’envoi de troupes européennes pour garantir un éventuel cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. Reste que le soutien de l’Europe à ses limites, estime le spécialiste des questions internationales, Patrick Martin-Genier.

"L'Europe aujourd'hui n'est pas en situation d'aller bien plus loin pour un soutien militaire, car on sait très bien que l'Ukraine, sans les États-Unis, n'arrivera pas à recouvrer sa souveraineté. Donc je pense qu'au-delà des pétitions de principe, de quelques annonces fortes qui pourraient être faites, l'Europe n'a pas la possibilité militairement d'aller seule au soutien de l'Ukraine", détaille-t-il.

D’autant plus que l’Europe n’affiche pas un front totalement uni… Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, appelle l’UE à lancer des négociations de paix avec Moscou. Et du côté de l’Italie, Giorgia Meloni plébiscite plutôt un l’organisation d’un sommet entre les États-Unis et l’Europe.