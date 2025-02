Washington annonce une vente d'armes à Israël pour plus de 7 milliards de dollars

La vente de bombes à Israël a été approuvée par les Etats-Unis vendredi, qui avait été suspendue par Joe Biden. Ce contrat d'armement comprend la vente de bombes, de kits de guidage, de fusées ainsi que de missiles pour un montant total de 7,4 milliards de dollars.

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi avoir approuvé la vente de bombes, munitions et missiles d'une valeur totale de 7,4 milliards de dollars à Israël, qui a utilisé des armes américaines dans la guerre dans la bande de Gaza.

Ce contrat d'armement comprend la vente de bombes, de kits de guidage et de fusées pour un montant de 6,75 milliards de dollars, ainsi que de missiles Hellfire pour 660 millions de dollars, selon l'Agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA).

Biden avait suspendu la livraison de bombes à Israël

La vente proposée de bombes "améliore la capacité d'Israël à faire face aux menaces actuelles et futures, renforce sa défense nationale et sert de moyen de dissuasion face aux menaces régionales", indique l'agence dans un communiqué. Elle a été approuvée par le département d'Etat et notifiée au Congrès américain, comme l'exige la loi américaine.

L'annonce intervient alors que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s'est trouvé toute la semaine à Washington où il s'est félicité de ses retrouvailles avec Donald Trump et de son soutien indéfectible à Israël.

Mardi, lors d'une conférence de presse conjointe, les deux dirigeants ont mis en avant la décision de Donald Trump de lever tout obstacle à la livraison à Israël de bombes de 2.000 livres (quelque 900 kg), suspendue par le président Joe Biden au prétexte que leur utilisation causerait une "grande tragédie humaine".

Un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur dans la bande de Gaza le 19 janvier, la veille de l'investiture du président Trump, visant, à terme, à mettre fin à la guerre dans ce territoire palestinien, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.