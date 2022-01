Voitures électriques : quelles ambitions pour la Chine, qui a triplé ses ventes ?

En Chine, la voiture propre est déjà une réalité. Et le plus grand marché automobile du monde est aussi le plus gourmand en véhicules électriques hydrogènes et hybrides. En un an, les ventes ont quasiment triplé dans le pays selon les derniers chiffres publiés. Elle est en effet loin l'image du Chinois à vélo. Désormais, c'est en voiture propre et silencieuse, quasiment futuriste, que la majorité des habitants se déplacent.

Le pays, qui est déjà le plus gros marché automobile de la planète, a mis le turbo sur l'électrique à coups de subventions, de centaines de nouvelles marques et de véhicules électriques particulièrement bien dessinés. L'Empire du Milieu a triplé ses ventes de véhicules électriques en un an. Il représente déjà un quart du marché et devrait représenter plus de la moitié du parc automobile chinois d'ici 2035.

L'ouverture de concessions dans toute l'Europe

De quoi donner des ailes aux constructeurs chinois, comme l'explique un chercheur américain, spécialiste de l'énergie. "Près de la moitié des véhicules électriques dans le monde se trouve actuellement en Chine. Ça leur donne les bases pour devenir des acteurs très puissants sur le marché automobile mondial, ce qu'ils ne sont pas encore."

Car la Chine veut aussi exporter ses voitures électriques, notamment en Europe, où les marques chinoises sont encore peu présentes, mais les ambitions très importantes. Cette année, Nio, Geely ou encore Aiways, des marques que vous ne connaissez sans doute pas encore, ont prévu d'ouvrir des concessions dans toute l'Europe. Un projet soutenu par le gouvernement chinois.