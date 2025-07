Visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni : l'immigration illégale au cœur des discussions, vers un nouvel accord avec Londres ?

Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer se rencontrent ce mercredi, pour aborder notamment l'épineuse question de l'immigration illégale dans la Manche. Alors que depuis le début de l'année, près de 20.000 migrants ont traversé les 40 kilomètres de mer qui s'éparent la France de l'Angleterre, Londres aimerait un nouvel accord avec Paris pour réduire drastiquement ce chiffre.



Après un dîner mardi soir avec le Roi Charles, le président de la République Emmanuel Macron s'entretient ce mercredi avec le Premier ministre Keir Starmer. Plusieurs sujets importants doivent être abordés, notamment celui de l'immigration illégale. Un thème au cœur des préoccupations, alors même que près de 20.000 personnes ont traversé la Manche pour rejoindre l'Angleterre depuis le début de l'année.

Renvoyer des migrants vers la France

Face à cet afflux, Londres souhaite établir un nouvel accord avec Paris. Actuellement, le traité de Sandhurst, conclu en 2018, prévoit que Londres finance une partie des actions menées par Paris pour sécuriser la frontière. Depuis cette date, les autorités britanniques ont versé à la France au moins 760 millions d'euros. Mais elles veulent désormais aller plus loin et pouvoir renvoyer vers la France les personnes arrivant illégalement au Royaume-Uni.

En échange, Londres pourrait accepter les migrants éligibles à l'installation. Mais l'expulsion vers les côtes françaises à ses limites, estime Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. "Il se pose le risque d'un éternel jeu du chat et de la souris. La France incite déjà les migrants présents à Calais à plutôt déposer des demandes d'asile en France, ce que beaucoup d'entre eux refusent de faire. Ils visent clairement le Royaume-Uni. Et donc si on les renvoyait depuis le Royaume-Uni vers la France, le risque qu'on devine, c'est qu'ils retentent une nouvelle traversée par la suite", souligne-t-il au micro d'Europe 1.

Rendre le Royaume-Uni moins "attractif"

Pour le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, il est urgent que les autorités britanniques durcissent leur cadre législatif sur l'immigration. "L'enjeu principal est bien celui-là. Il s'agit que le Royaume-Uni se rende moins attractif pour l'immigration irrégulière, moins attractif sans doute aussi pour certaines catégories de demandeurs d'asile", insiste-t-il.

Les annonces concrètes d'Emmanuel Macron et du Premier ministre Keir Starmer sont attendues ce jeudi à l'issue du 37e sommet franco-britannique.