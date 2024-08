Une femme et sa fille de 11 ans blessées au couteau dans le centre de Londres

Une femme et sa fille de 11 ans ont été blessées au couteau lundi à Leicester Square, une zone touristique très fréquentée dans le centre de Londres, a annoncé la police, qui a arrêté un homme et ne privilégie pas la piste terroriste. La fillette "est gravement blessée et devra recevoir des soins supplémentaires, mais son pronostic vital n'est heureusement pas engagé", a indiqué la police dans un communiqué. Sa mère, âgée de 34 ans, a, elle, été légèrement blessée.

Un homme de 32 ans a été arrêté sur les lieux. La police, qui a été appelée lundi à 11h34, a indiqué qu'elle ne recherchait personne d'autre en relation avec cette attaque. "Rien n'indique à ce stade que l'attaque soit liée au terrorisme", selon la police qui cherche à établir les motivations du suspect. "A ce stade, nous ne pensons pas que le suspect et les victimes se connaissaient", a-t-elle ajouté.

Des employés sont intervenus "courageusement"

La responsable de la police locale, Christina Jessah, a rendu hommage aux personnes, dont des employés de commerces de la zone, qui sont intervenus "courageusement". "Les enquêteurs souhaitent parler à toute personne qui se trouvait dans la zone et qui pourrait avoir des informations susceptibles de les aider", a-t-elle ajouté. Plusieurs policiers se trouvaient sur les lieux en milieu de journée, où un cordon a été installé près du magasin Lego, qui attire de nombreux touristes.

Le Royaume-Uni, où le port des armes à feu est strictement limité, connaît une recrudescence des violences à l'arme blanche (attaque contre les personnes, cambriolages, etc...), qui impliquent souvent des jeunes. Elles ont augmenté de 7%, à près de 50.000 faits l'an dernier, par rapport à l'année 2022, et ont presque été multipliées par deux en dix ans, selon le Bureau national des statistiques.