L'aéroport de Heathrow fermé à la suite d'un incendie, trafic mondial perturbé

L'aéroport londonien de Heathrow, le plus grand d'Europe, a été contraint de fermer vendredi pour toute la journée en raison d'une panne de courant déclenchée par un incendie, engendrant des perturbations dans le trafic aérien mondial. Classé parmi les cinq aéroports les plus importants au monde, Heathrow dessert 80 pays et opère 1.300 décollages et atterrissages par jour. Il est fréquenté par quelque 230.000 passagers chaque jour.

Enquête de la police antiterroriste

La police antiterroriste enquête vendredi sur l'incendie qui a entrainé la fermeture de l'aéroport londonien de Heathrow, le plus grand d'Europe, et déclenché des perturbations dans le trafic aérien mondial.

L'unité antiterroriste de la police londonienne a annoncé dans un communiqué mener l'enquête sur l'incident, étant donné sa localisation et son "impact sur une infrastructure nationale critique". Mais elle affirme n'avoir pas constaté à ce stade "de signe d'acte intentionnel".

Le patron d'IATA évoque des "manquements" de l'aéroport

Le directeur général de l'Association internationale du transport aérien (IATA), Willie Walsh, a évoqué vendredi des "manquements" de l'aéroport londonien de Heathrow, contraint de fermer après un incendie qui a entraîné une panne de courant.

"Comment se fait-il qu'une infrastructure stratégique (...) soit totalement dépendante d'une seule source d'électricité sans alternative? Si c'est le cas, comme cela semble l'être, c'est un manquement clair d'organisation de la part de l'aéroport", a déclaré sur X celui qui a aussi dirigé la compagnie aérienne britannique British Airways, ajoutant que l'incident "soulevait de graves questions".

Un important incendie

La panne provient d'un important incendie sur la sous-station électrique de Hayes, dans la banlieue ouest de Londres, qui dessert l'aéroport, ont indiqué vendredi les pompiers. "Heathrow connaît une coupure d'électricité significative. Pour garantir la sécurité de nos passagers et de nos collègues, Heathrow sera fermé jusqu'à 23H59 (23H59 GMT) le 21 mars", a indiqué l'opérateur de l'aéroport, Heathrow Airport Holdings. Le groupe a précisé prévoir "de sérieuses perturbations (du trafic) ces prochains jours".

Outre l'aéroport, "un grand nombre de foyers et d'entreprises locales" sont affectés par l'incendie, qui a été signalé à 23H23 jeudi (23H23 GMT), selon un porte-parole des pompiers, Pat Goulbourne. "Nos pompiers travaillent sans relâche, dans des conditions difficiles, pour maîtriser le feu aussi vite que possible", a-t-il dit.

Une série de perturbations dans le trafic aérien mondial

Dix camions et quelque 70 pompiers ont été déployés. Près de 150 personnes ont été évacuées dans le secteur et un périmètre de sécurité de 200 mètres a été mis en place. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré d'immenses flammes s'élevant de la sous-station électrique. D'autres semblent montrer l'intérieur de l'aéroport éclairé seulement par les signalisations de secours.

Les pompiers ont appelé les habitants à garder leurs fenêtres fermées en raison de l'important dégagement de fumée produit par l'incendie, incitant la population à éviter la zone. Au total, quelque 16.000 foyers sont affectés par la panne, selon l'opérateur électrique Scottish and Southern Electricity Networks. Heathrow Airport a appelé les voyageurs à "éviter à tout prix de chercher à se rendre à l'aéroport avant que celui-ci ne rouvre". L'incendie a provoqué une série de perturbations dans le trafic aérien mondial.

Heathrow est le plus important des cinq aéroports qui desservent la capitale britannique

Deux vols de Qantas à destination de l'aéroport londonien -un vol direct de Perth (Australie) et un autre de Singapour- ont dû être détournés sur Paris Charles de Gaulle, selon la compagnie australienne. Deux autres vols de Qantas devaient décoller vendredi de Heathrow.

Parmi les vols perturbés figure aussi un vol de United Airlines de New York, qui atterrira à Shannon (Irlande), selon FlightRadar24. Sept vols de United Airlines ont dû soit revenir vers leur aéroport de départ soit être dirigés vers d'autres destinations, selon la compagnie américaine, dont les vols de vendredi pour Heathrow sont annulés. Un vol de Korean Air, qui devait décoller du hub londonien pour Incheon (Corée du Sud), est annoncé avec un retard de 22 heures.

Construit en 1946, Heathrow est le plus important des cinq aéroports qui desservent la capitale britannique, avec plus de 80 millions de passagers annuels. Arrivé au bout de ses capacités, il a obtenu en janvier le feu vert du gouvernement britannique pour la construction d'une troisième piste, après des années de recours intentés par des riverains. Celle-ci devrait être achevée d'ici 2035. Parmi les quelque 200 destinations qu'il dessert, Dublin, Los Angeles, Madrid et New York sont les plus populaires.