L'influenceur masculiniste Andrew Tate accusé d'avoir menacé une femme avec un pistolet

L'influenceur masculiniste britannico-américain Andrew Tate, poursuivi au Royaume-Uni pour viols et violences sexuelles et verbales, est accusé d'avoir menacé une femme avec un pistolet.

Andrew Tate, poursuivi au Royaume-Uni pour viols et violences sexuelles et verbales, est accusé d'avoir menacé une femme avec un pistolet, selon des documents judiciaires dont l'AFP a obtenu copie jeudi. Au total, quatre femmes poursuivent Andrew Tate au civil devant la Haute cour de Londres pour des faits qui auraient été commis entre 2012 et 2015.