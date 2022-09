«Un souvenir inoubliable» : les Écossais, émus, disent au revoir à la reine Elizabeth II

Lundi a été une journée très forte en émotions à Édimbourg. Le corps d'Elizabeth II a été présenté au public en fin de journée et une très longue file d'attente s'est formée. Et pour les premiers arrivés dans la cathédrale, surprise, Charles III et ses frères et sœurs sont venus se recueillir une nouvelle fois sur le cercueil de la reine défunte.

"Dire au revoir à la reine était important pour moi"

Un voile noir en dentelle sur le visage, Marie essuie ses joues maculées de larmes. Les portes de la cathédrale Saint-Gilles derrière elle. Cette habitante d'Édimbourg vient de se recueillir à quelques mètres seulement de Charles III. "On a été très chanceux d'entrer à ce moment-là. Quand on est arrivés au cercueil de la reine, c'était très émouvant. Ils étaient là, tout autour du cercueil, ils sont arrivés juste avant nous. Dire au revoir à la reine était important pour moi", confie-t-elle.

Comme elle, quelques chanceux ont croisé la famille royale devant le corps d'Elizabeth II. Un moment unique qu'Andrew n'oubliera jamais. La tête entre les mains, il n'en revient toujours pas. "C'est qu'une fois dans la vie ce genre de situation. C'est un souvenir inoubliable que j'emporterai avec moi. Et peu importe, on aurait pu attendre 10 heures, c'est quelque chose que j'étais déterminé à faire. J'ai attendu autant que je devais attendre", témoigne-t-il au micro d'Europe 1.

Un moment privilégié

Yvonne a fait trois heures de voiture, a patienté sept heures dans la rue, adossée à des barrières en métal, pour apercevoir le cercueil noir avec poser dessus la couronne royale de l'Écosse en or massif. "C'était très serein, paisible. On a rendu hommage et on a juste pensé à toutes ces années qu'elle a passées sur le trône", raconte-t-elle.

Pour vivre ce moment privilégié, les Écossais n'ont plus que quelques heures. Le corps de la reine quittera la ville pour Londres en fin d'après midi.