Pascal Praud et vous - Crash du Boeing 787 d'Air India : «Les pires choses se sont passées en même temps», décrypte un expert aéronautique

L'enquête autour du crash du Boeing 787 d'Air India se poursuit, près de deux semaines après l'accident qui a causé la mort d'au moins 279 personnes. Interrogé dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, un expert aéronautique revient sur les circonstances de la catastrophe.

Dix jours après le crash de l'avion d'Air India, un Boeing 787, qui a causé la mort d'au moins 279 personnes, les identités de 251 victimes ont été confirmées ce dimanche 22 juin. Et alors que l'enquête se poursuit autour de ce drame, Gérard Feldzer, président d’Aviation sans frontières et expert aéronautique, explique dans l'émission Pascal Praud et vous que "les pires choses se sont passées en même temps" au moment de l'accident, entre le problème du train d'atterrissage et la température extrêmement élevée en Inde au moment du décollage.