Ukraine : huit morts dans des frappes russes, selon les autorités régionales

Huit personnes ont été tuées par des frappes russes dans plusieurs régions d'Ukraine, et le bilan du bombardement ce week-end d'un hypermarché à Kharkiv a grimpé à 19 morts, ont annoncé mercredi les autorités régionales ukrainiennes.

Kharkiv, cible quasi-quotidienne de bombardements russes

Dans la région de Donetsk (est), trois personnes ont été tuées et au moins 12 ont été blessées dans plusieurs bombardements de l'armée russe, a indiqué dans la matinée le gouverneur Vadim Filachkine sur Telegram. Plusieurs maisons et des bâtiments civils ont été "endommagés", a précisé le responsable. Toujours dans l'est, mais plus au nord, dans la région de Kharkiv, "un homme de 40 ans" a été blessé dans un bombardement russe qui a provoqué un feu dans une ferme notamment, selon les autorités régionales.

Dans la région de Soumy, dans le nord-est, une attaque de missile russe a fait deux morts et trois blessés, selon l'administration militaire régionale. Deux autres individus ont trouvé la mort dans une frappe russe à Nikopol, près du fleuve Dniepr qui fait office dans le sud de ligne de démarcation naturelle entre les armées ukrainienne et russe, a rapporté le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serguiï Lyssak.

Dans la région voisine de Kherson, "une personne a été tuée du fait de l'agression russe", a déclaré le gouverneur Oleksandre Prokoudine. Le bilan de la frappe russe le 25 mai sur un hypermarché de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, a quant à lui grimpé à 19 morts après le décès à l'hôpital d'un employé soigné notamment pour des multiples brûlures, selon le procureur général.

Kharkiv est la cible quasi-quotidienne de bombardements russes venant principalement du territoire russe. Les troupes russes ont lancé début mai une offensive dans la région, gagnant du terrain face à une armée ukrainienne en difficulté, le Kremlin jurant agir ainsi en réponse aux attaques ukrainiennes sur son sol. Kiev, de son côté, dit frapper en profondeur uniquement les sites militaires de l'armée russe utilisés notamment pour bombarder ses villes et ses infrastructures énergétiques depuis plus de deux ans.