La Russie affirme avoir pris un village dans l'est de l'Ukraine, près de Donetsk

La Russie a affirmé mardi avoir capturé un village dans l'est de l'Ukraine, près de la ville de Donetsk déjà sous son contrôle, au lendemain d'une annonce du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui assurait avoir "stoppé" l'avancée russe.

"Dans la direction de Donetsk, les unités du groupement de forces Sud ont libéré le village de Nevelské et ont occupé des lignes et positions plus favorables", a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien.

Plus d'informations à suivre...