La Suède annonce une aide militaire de 1,16 milliard d'euros pour l'Ukraine

La Suède a promis mercredi une aide militaire de 13,3 milliards de couronnes, soit 1,16 milliard d'euros, à l'Ukraine, au moment où Kiev souffre des retards de livraison de matériel occidental face à la Russie. "La Suède soutient l'Ukraine avec un seizième paquet d'aide, son plus important", a dit la vice-Première ministre, Ebba Busch, lors d'une conférence de presse.

Stockholm va en particulier fournir des avions radar de reconnaissance ASC890. L'Ukraine disposera ainsi "d'une toute nouvelle capacité de reconnaissance radar aéroportée et de gestion du combat contre des cibles dans l'air et en mer", selon un communiqué du gouvernement. Ces avions radar vont permettre à Kiev "d'identifier les missiles de croisière et les drones en approche, ainsi que les cibles au sol et en mer", a précisé le ministre de la Défense Pal Jonson.

302 véhicules blindés

La Suède va également donner l'ensemble de son stock de 302 véhicules blindés de transport de troupes pour soutenir la mise en place des nouvelles brigades de l'armée ukrainienne. Le paquet d'aide comprend aussi des missiles de combat Rb99.

La Suède avait également le projet d'envoyer des avions de chasse Gripen en Ukraine mais a annoncé mardi la suspension de ce projet, répondant à une demande de pays partenaires de privilégier d'abord la livraison de F-16 à l'Ukraine. Stockholm a aussi annoncé mardi un plan d'aide pour garantir l'approvisionnement énergétique de l'Ukraine, de 650 millions de couronnes (57 millions d'euros).

La Suède prévoit un plan d'aide civile et militaire pluriannuel d'une valeur de 75 milliards de couronnes (6,5 milliards d'euros) entre 2024 et 2026, afin de soutenir Kiev "aussi longtemps que nécessaire". L'Ukraine est le premier pays bénéficiaire de l'aide suédoise.