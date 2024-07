Tentative d'assassinat de Donald Trump : ce que l'on sait de Thomas Matthew Crooks, le tireur présumé

L'auteur de la tentative d'assassinat qui a visé Donald Trump a été identifié par le FBI comme étant Thomas Matthew Crooks, selon les médias américains. Il s'agit d'un homme de 20 ans, originaire de Bethel Park, en Pennsylvanie. Une vidéo montrant l'assaillant présumé positionné sur un toit, fusil en main, a été publiée samedi par le site américain TMZ. Le tireur a blessé l'ancien président à l'oreille, a tué un spectateur et en a gravement blessé deux autres.

"L'homme a de longs cheveux bruns et il semble porter chemise grise, pantalon kaki. Comme vous pouvez le voir il essaye de viser soigneusement une cible au loin avant de tirer", commente TMZ. La vidéo ne montre pas l'homme en train de tirer. Mais on entend une succession rapide de coups de feu, suivie de cris de personnes situées hors-champ.

Des témoins auraient alerté la police

Lors d'une conférence de presse samedi soir, le FBI a confirmé que les tirs étaient bien une "tentative d'assassinat". Les services secrets américains ont affirmé dans un communiqué que le tireur présumé avait "tiré plusieurs coups de feu en direction de la scène depuis une position élevée (située) à l'extérieur du rassemblement" avant d'être "neutralisé" par les agents. Des images non vérifiées montrent le corps de l'assaillant présumé, gisant sur le toit incliné d'un bâtiment bas d'où il a tiré.

De nombreux témoins ont déclaré avoir vu le tireur avant la fusillade et avoir alerté la police de Butler qui a affirmé avoir "répondu à un certain nombre de rapports d'activité suspecte", sans donner plus de précisions. Selon des médias américains, le tireur était armé d'un fusil semi-automatique AR15.