Kim Jong Un essaie un nouveau fusil de précision

Lors d'une séance d'entraînement des forces spéciales, Kim Jong Un, le dirigeant nord-coréen, a personnellement essayé un nouveau fusil de précision. Ces entraînements sont "l'expression la plus vivante du patriotisme et de la loyauté envers le pays et le peuple, et le premier devoir révolutionnaire des soldats en armes", a-t-il déclaré.