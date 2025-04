Italie : le gouvernement interdit les symboles neutres et non binaires à l'école

En Italie, le gouvernement souhaite défendre la langue italienne contre l'écriture inclusive. Rome vient officiellement d'interdire les symboles neutres et non-binaires. Dans les écoles publiques, ce sera garçon ou fille et rien d'autre. Le ministre italien de l'Éducation a aussi interdit l'utilisation d'un langage non genré dans les écoles.

Le gouvernement italien interdit les symboles neutres et non-binaires afin de défendre sa langue. Dans les écoles publiques, il n'y aura désormais plus que garçon et fille. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation, Giuseppe Valdittara, a interdit dans les communications officielles les signes graphiques non conformes avec la langue italienne.

"Nous avons rétabli le respect de notre langue. J'ai fait envoyer une circulaire qui interdit l'utilisation de l'astérisque et du schwa. Comme l'a justement dit l'académie de Crusca, cela ne fait pas partie de la langue italienne. Donc quel est le sens d'écrire en omettant d'indiquer le genre féminin ou masculin ?".

Une position que défend Giorgia Meloni depuis plusieurs années

Le schwa, c'est l'écriture inclusive à la sauce italienne. Il s'agit d'un "E" écrit à l'envers et utilisé pour éviter d'indiquer un genre, à la place du "A" pour le féminin ou du "O" pour le masculin. Et la bataille du gouvernement est bien là : défendre les genres féminins et masculins.

Giorgia Meloni défend cette position depuis des années, bien avant d'avoir pris le pouvoir. C'est toujours dans cette perspective qu'elle s'oppose à l'éducation sexuelle et affective dans les écoles pour les plus jeunes. Elle craint qu'en évoquant d'autres sexualités que l'hétérosexualité ainsi que l'identité non-binaire, les enfants soient endoctrinés.