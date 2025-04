7-Octobre : Tsahal annonce l'élimination du terroriste responsable de l'enlèvement de la famille Bibas

L'armée israélienne poursuit ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Vendredi, un raid aérien a conduit à la mort de Mohamed Hassan Awad, un homme responsable de l'enlèvement, et probablement l'assassinat, de la famille Bibas, prise en otage le 7 octobre 2023.

L’armée israélienne maintient la pression militaire à Gaza. Avec un succès de poids annoncé vendredi soir, Tsahal a éliminé un terroriste dans le nord de l'enclave. Ce terroriste en question, ce n'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un homme responsable de l'enlèvement de la famille Bibas le 7 octobre, et aussi très probablement de l'assassinat de Shiri Bibas et de ses enfants Ariel et Kfir Bibas, les plus jeunes des otages capturés le 7-Octobre 2023.

Un raid ciblé contre un acteur clé du 7 octobre

Mohamed Hassan Awad était l'un des dirigeants d'une petite faction terroriste alliée au Hamas appelée "Kataeb Al-Moudjahidine". Il a été localisé puis tué dans un raid aérien effectué dans le nord de la bande de Gaza.

Le 7 octobre, le groupe terroriste qu'il dirigeait et d'autres factions avaient investi le kibboutz Nir Oz où vivait la famille Bibas. L'armée israélienne avait acquis la conviction que Shiri Bibas, 35 ans, et ses fils Ariel, 4 ans, et Kfir, âgé de 10 mois seulement, avaient été assassinés par leurs ravisseurs quelques semaines après leur capture.

Intensification des opérations militaires à Gaza

En outre, les opérations militaires s'intensifient dans la bande de Gaza. Les frappes aériennes se poursuivent, mais aussi les opérations au sol, qui se sont étendues vendredi dans le nord du territoire. Les autorités sanitaires locales, qui dépendent du Hamas, affirment que 30 personnes ont été tuées. L'armée israélienne a transmis aux habitants de plusieurs zones du nord de la bande de Gaza un message leur recommandant d'évacuer les lieux.

L’objectif de cette intensification des opérations contre le Hamas : augmenter la pression sur l'organisation terroriste pour qu'elle consente à libérer une partie importante des 24 otages vivants qu'elle détient.