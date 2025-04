Guerre commerciale : la Chine va imposer des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains

Ce vendredi, deux jours après les annonces de Donald Trump, la Chine a annoncé qu'elle allait imposer des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains dès le 10 avril. Cette mesure survient en réponse aux très lourdes taxes douanières annoncées par le président américain, mercredi soir, à la Maison Blanche.

Le gouvernement chinois a annoncé vendredi qu'il allait imposer des droits de douane de 34% sur toutes les importations de biens américains à partir du 10 avril, en réplique aux nouvelles taxes imposées par les Etats-Unis sur les produits chinois.

Le ministère chinois du Commerce saisit l'OMC

Le ministère du Commerce a aussi annoncé des contrôles à l'exportation sur sept éléments de terres rares, y compris le gadolinium, utilisé notamment pour les IRM, et l'yttrium, utilisé dans l'électronique grand public. Il a ajouté avoir saisi l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet des droits de douane imposés par les États-Unis sur ses exportations.

Le président américain Donald Trump a déclenché cette semaine une guerre commerciale mondiale potentiellement désastreuse en imposant des droits de douane de 10% sur les importations provenant du monde entier et des taxes supplémentaires sévères sur des partenaires commerciaux clés. Trump a notamment dévoilé des droits de douane de 34% sur la Chine, l'un de ses plus grands partenaires commerciaux, en plus des taxes déjà existantes.