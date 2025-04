Violences sexuelles : Los Angeles accepte de payer quatre milliards de dollars de dommages et intérêts

Le comté de Los Angeles va paye 4 milliards de dollars à près de 7.000 victimes de violences sexuelles subies dans des foyers pour enfants il y a plusieurs dizaines d'années. Des centaines de personnes, aujourd'hui adultes, ont raconté les agressions sexuelles systématiques qu'elles ont subies dans des centres de détention pour mineurs.

Le comté de Los Angeles a accepté de payer quatre milliards de dollars pour dédommager près de 7.000 victimes de violences sexuelles subies dans des foyers pour enfants il y a plusieurs dizaines d'années, ont annoncé les autorités vendredi.

Un règlement à la "portée historique"

L'accord, qui doit encore être approuvé par un conseil supérieur du comté, vise à indemniser des victimes de violences sexuelles ayant fréquenté des foyers et des centres de détention pour mineurs durant les années 1980, 1990 et 2000. "Au nom du comté, je présente mes excuses les plus sincères à tous ceux qui ont été victimes de ces actes répréhensibles", a déclaré la cheffe du comté de Los Angeles, Fesia Davenport, dans un communiqué.

"La portée historique de ce règlement montre clairement que nous sommes déterminés à aider les survivants à se rétablir et à reconstruire leur vie, ainsi qu'à apporter et à mettre en oeuvre les changements systémiques nécessaires pour assurer la sécurité des jeunes", a-t-elle ajouté.

En 2020, une loi de l'Etat de Californie a donné aux victimes de violences sexuelles subies dans l'enfance un délai supplémentaire pour intenter une action en justice, bien après le délai de prescription habituel. Des centaines de personnes, aujourd'hui adultes, ont raconté les agressions sexuelles systématiques qu'elles ont subies dans des centres de détention pour mineurs, notamment au MacLaren Children's Center, un foyer pour enfants, aujourd'hui fermé.

Une "maison des horreurs"

Une enquête sur cette "maison des horreurs", qualifiée ainsi par les avocats des victimes, a révélé qu'aucune vérification des antécédents du personnel n'avait été effectuée depuis des décennies. Les autorités ont prévenu que le paiement aurait "un impact significatif" pendant des années sur les finances du comté, le plus grand des Etats-Unis par sa population, avec près de dix millions d'habitants et un budget annuel d'environ 49 milliards de dollars.

En 2022, les Boy Scouts d'Amérique ont accepté de verser 2,46 milliards de dollars à des victimes de violences sexuelles, molestées alors qu'elles étaient sous la responsabilité de l'organisation.