Taïwan : les États-Unis jugent «irresponsables» les manœuvres militaires de la Chine

Pékin hausse le ton, Washington répond. Après la visite de la cheffe des députés américains, Nancy Pelosi, à Taïwan, la Chine a déployé les plus grands exercices militaires de son histoire à proximité de l'île indépendante mais ardemment revendiquée par Pékin.

Parallèlement, la Chine a annoncé la suspension de sa coopération avec les États-Unis dans plusieurs secteurs clés, comme la lutte contre le réchauffement climatique. Un comportement que regrette et dénonce Washington. "Les actions de la Chine punissent le monde entier", estime la Maison-Blanche, car "le changement climatique ne connaît pas les frontières".

Au-delà des discussions sur le climat, Pékin a également annulé un entretien avec les responsables militaires américains. Une réaction infondée, selon la porte parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre : "Les actions de la Chine en ce moment sont fondamentalement irresponsables. Il n'y a pas besoin et aucune raison à cette escalade. Rien n'a changé dans notre politique d'une seule Chine".

Les États-Unis refusent de couper le dialogue

Washington a également convoqué l'ambassadeur chinois aux États-Unis pour dénoncer les exercices militaires en cours autour de Taïwan. Pas question, en revanche, de couper le dialogue côté américain. "Nous gardons ouvertes nos lignes de communication avec Pékin", assure la Maison-Blanche.

La semaine dernière, Joe Biden et Xi Jinping s'étaient accordés sur le principe d'une rencontre en personne, la première entre les deux chefs d'État. Des discussions plus que nécessaires, selon l'ONU, qui juge impossible de résoudre les problèmes les plus pressants du monde sans un dialogue et une coopération efficace entre la Chine et les États-Unis.