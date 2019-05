Russie : les footballeurs Kokorin et Mamaev condamnés à de la prison ferme

Les footballeurs internationaux russes Pavel Mamaev et Alexander Kokorin, jugés pour des violences commises à l'issue d'une virée alcoolisée dans Moscou en octobre, ont été condamnés mercredi à plus d'un an de prison ferme.

"Coups et blessures" et "hooliganisme"

Pavel Mamaev, milieu de terrain de Krasnodar, et Alexander Kokorin, attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, ont été reconnus coupable de "coups et blessures" et de "hooliganisme" à l'issue de leur procès au tribunal Presnenski de Moscou.

Pavel Mamaev est condamné à 17 mois d'internement et Alexander Kokorin à 18 mois, les peines requises par le parquet. Deux autres accusés, le frère cadet d'Alexander Kokorin et un ancien footballeur professionnel, ont été condamnés à des peines similaires.

Kokorin va faire appel

Les deux footballeurs ont accueilli la sentence calmement, selon un journaliste de l'AFP. Compte tenu du temps déjà passé en détention préventive, ils resteront encore emprisonnés 6,5 et 7,5 mois, a précisé le tribunal au moment du jugement.

"Nous allons obligatoirement faire appel. (…) Nous pensions que la cour réduirait la peine, ferait preuve d'humanité", a déclaré aux journalistes Tatiana Stoukalova, l'avocate d'Alexander Kokorin. En octobre 2018, les deux footballeurs et leurs acolytes s'étaient violemment attaqués dans la rue au chauffeur d'une animatrice télé puis, quelques heures plus tard, à deux hauts fonctionnaires du ministère russe du Commerce assis dans un café.