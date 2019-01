Rupture d'un barrage au Brésil : au moins neuf morts, des "chances minimes" de retrouver des survivants

La rupture d'un barrage du géant minier Vale a tué au moins neuf personnes au Brésil, mais le bilan pourrait considérablement s'alourdir, avec quelque 300 personnes disparues samedi et des "chances minimes" de retrouver des survivants. "Nous avons neuf personnes décédées. Nos données nous indiquent qu'il y a environ 300 disparus", a déclaré un porte-parole des pompiers.

Chances "minimes" de retrouver des survivants. L'incident a eu lieu à Brumadinho, commune de 39.000 habitants située à 60 km au sud-ouest de Belo Horizonte, capitale de Minas Gerais, région où un drame similaire avait provoqué en 2015 la pire tragédie environnementale du pays, faisant 19 victimes et dévastant toute une région. Des images aériennes impressionnantes diffusées par les pompiers montrent une véritable marée de boue de couleur marron aux reflets grisâtres s'écouler du barrage appartenant et recouvrant d'immenses surfaces de végétation.

Cinq hélicoptères ont été mobilisés pour les secours et l'un deux apparaît dans une vidéo s'approchant de deux personnes enlisées dans la boue jusqu'à la taille. "La police, les pompiers et les militaires ont tout fait pour tenter de secourir d'éventuels survivants, mais nous savons qu'à partir de maintenant les chances sont minimes et nous ne trouverons probablement que des corps", avait indiqué auparavant à la presse Romeu Zema, gouverneur de l'État de Minas Gerais.

Plusieurs morts et au moins 200 personnes disparus après l'effondrement d'un barrage minier près de #Brumadinho, dans le sud-est du #Brésil. pic.twitter.com/K8yNeiKVt2 — Diego Moreira (@Diego_geoufu) 25 janvier 2019

"La priorité est de protéger la vie des employés et des habitants". Le géant minier Vale, qui a confirmé l'incident dans un communiqué, a souligné que "la priorité totale est de protéger la vie des employés et des habitants". "Il y avait des employés dans des locaux administratifs touchés par les déchets miniers", a précisé la compagnie. Les autorités locales ont précisé que 270 personnes qui se trouvaient sur le site avaient été retrouvées en vie. "La plupart des personnes touchées sont nos employés", a affirmé le PDG de Vale, Fabio Schvartsman, lors d'une conférence de presse. "Nous ne connaissons pas encore le nombre des victimes, mais nous savons qu'il sera élevé", a-t-il ajouté.

"La tragédie environnementale devrait être moindre que celle de 2015, mais la tragédie humaine bien plus importante", a conclu le dirigeant, dont l'entreprise était également impliquée dans le drame d'il y a trois ans et deux mois. Les actions du groupe, un des plus importants au monde, chutaient de plus de 7% à la bourse de New York en milieu d'après-midi, après avoir plongé de plus de 11% après l'annonce de l'accident.

Bolsonaro sur place samedi. Le porte-parole du gouvernement a annoncé lors d'un point presse à Brasilia que le président Jair Bolsonaro allait se rendre sur place samedi matin et que les autorités fédérales suivaient la situation. Le chef de l'État avait indiqué quelques minutes plus tôt sur Twitter que "toutes les mesures possibles" avaient été prises et que plusieurs ministres avaient été dépêchés dès vendredi dans la région.