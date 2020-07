Royaume-Uni : plus de quatorzaine obligatoire pour les voyageurs venus de France

REPORTAGE

Il est à nouveau possible de se rendre librement au Royaume-Uni. Depuis vendredi, les personnes venant de France ne sont plus obligées de passer 14 jours en isolement à leur arrivée sur le sol britannique. De nombreux voyageurs se sont empressés d’embarquer dès cette mesure levée. "J’ai ma fille qui accouche normalement à la fin du mois. Je n’ai pas pu la voir de toute sa grossesse, donc c’est un gros soulagement de pouvoir y aller", témoigne Annick, croisée par Europe 1 à la gare du Nord.

"Je vais pouvoir à nouveau circuler tranquillement"

Elle attendait ce voyage depuis des mois, mais ne pouvait pas se permettre de s’absenter plus de deux semaines. Annick a donc réservé son billet avec la possibilité de l’annuler au cas où la quatorzaine ne serait pas levée. Une option donnée par Eurostar et aussi utilisée par Gloria, qui vit à Londres depuis huit ans. Elle a déjà repoussé son retour chez elle trois fois. "Je n’acceptais pas de devoir rester dans mon appartement et d’avoir des difficultés pour me ravitailler. Je vais pouvoir à nouveau circuler tranquillement sans avoir le souci d’être arrêtée ou de répondre à des questions des autorités britanniques", explique-t-elle.

Pour faire face à l'afflux de voyageurs, Eurostar a mis en place quatre trains dans les deux sens, au lieu d’un seul précédemment. Mais les mesures sanitaires contre le coronavirus sont toujours drastiques, distance de sécurité et masques sont obligatoires. Et si Chloé a décalé son voyage de deux jours pour éviter la quatorzaine, elle compte être prudente une fois sur place. "Je vais rester sur mes gardes, garder mon masque, éviter de me rassembler avec des gens… Mais bon je suis contente, je vais pouvoir bouger un petit peu." Pour elle, le plus important reste cette impression d’un retour progressif à la normale.