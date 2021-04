Royaume-Uni : le MI6 se lance dans l’espionnage vert pour surveiller les pays pollueurs

Le MI6 se lance dans l'espionnage vert. Les services secrets britanniques vont en effet vérifier que les pays, notamment les "plus gros pollueurs du monde", respectent bien leurs engagements en matière d'environnement. Une annonce faite sur Times Radio par Richard Moore, premier chef du MI6 à s'exprimer ainsi dans une interview diffusée. "Dans le domaine du changement climatique où tout le monde doit s'engager et jouer franc jeu, nous devons vérifier que c'est bien le cas", a-t-il estimé.

Car le patron des services secrets britanniques est formel, l'environnement est une priorité de l'agenda de politique étrangère pour le Royaume-Uni et la planète. Dans le viseur des espions britanniques, on retrouve la Chine notamment, qui est selon Richard Moore le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. "Lorsque les gens prennent des engagements en matière de changement climatique, c'est peut-être à nous de nous assurer que ce qu'ils font réellement correspond à ce qu'ils ont signé", a ajouté celui qui est connu sous le nom d'agent "C".

Les grandes ambitions de Boris Johnson en matière de climat

Concernant les futures méthodes employées par les services secrets, le chef du MI6 est par ailleurs resté assez discret. Des agents vont-ils se cacher dans les champs pour mesurer les émissions des usines ? Richard Moore a botté en touche.

Mais cette interview n'arrive pas par hasard. Du 1er au 12 novembre prochain, le Royaume-Uni accueillera la COP 26 sur le climat à Glasgow. Et en amont de ce sommet, le Premier ministre Boris Johnson, soucieux de "relever le niveau", a annoncé mardi s'être fixé des objectifs très ambitieux de réduction de CO2.