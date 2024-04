Royaume-Uni : à Leicester, une cyberattaque empêche la ville d'éteindre ses lampadaires

Des lampadaires allumés comme en pleine nuit... au beau milieu de l'après-midi. La ville de Leicester, dans le centre de l'Angleterre, a été récemment victime d'une cyberattaque, responsable de toute une série de dysfonctionnements et qui affecterait désormais le système d'éclairage public.

C'est en tout cas ce qu'a expliqué le conseil municipal de la ville à Roger Ewens, un habitant ayant remarqué le problème. Le "système de gestion central" aurait été endommagé, causant ainsi un "mauvais comportement" des lampadaires, fait savoir la municipalité auprès du média local Leicester Mercury, cité par BFMTV. "Nous ne sommes actuellement pas en mesure d’identifier à distance les défauts du système d’éclairage public", ont précisé les services de la ville.

Des documents confidentiels publiés

Les lampadaires ont donc été placés en mode "par défaut", qui implique un maintien en position allumée des lampadaires, de jour comme de nuit, "afin d'éviter que les routes ne se retrouvent dans le noir", ajoute un porte-parole du conseil municipal. Le problème devrait être résolu d'ici "la fin de semaine prochaine". "Un certain nombre d'étapes sont nécessaires pour le résoudre et nous y travaillons aussi rapidement que possible", promet la municipalité.

Cette cyberattaque, survenue le 7 mars dernier, a semé la pagaille dans la ville. Des documents confidentiels, notamment des relevés de loyer ou des candidatures pour l'accès au logement social, ont été publiés par les pirates qui ont eu recours à un rançongiciel. Autrement dit, un lien envoyé par mail, a priori banal, mais dont l'activation bloque l'accès aux fichiers de l'ordinateur jusqu'au paiement d'une rançon. En règle générale, les autorités préconisent de ne verser aucune somme d'argent et de déposer plainte.