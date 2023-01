Bordeaux éteint son éclairage public, la police s'inquiète des effets sur la criminalité

C'était encore impensable il y a un an et pourtant, avec la crise énergétique et la hausse des prix de l'électricité, de plus en plus de communes décident de franchir le pas et d'éteindre leur éclairage public, pendant une partie de la nuit. Si cette décision est prise avant tout par des petites communes françaises, la ville de Bordeaux fait elle aussi le choix d'éteindre ses lampadaires.

"Attraper un cambrioleur en action, c'est très compliqué"

Désormais, près de 60% de la ville se retrouve dans le noir de 1 heure à 5 heures du matin. Objectif affiché : économiser 900.000 euros par an. Mais l'obscurité attise les craintes d'agressions des habitants. "Je ne pense pas que ça puisse renforcer le risque puisqu'ils ont fait attention. Les zones vraiment à risque seront éclairées", se rassure une habitante de la ville au micro d'Europe 1. "Mais ça risque de créer des problèmes de violence", estime un autre passant.

Et il n'est pas tout seul à penser que la criminalité pourrait augmenter dans les prochains mois. "Pour attraper un cambrioleur en action, c'est très compliqué. Si on éteint les lumières, ça sera encore plus compliqué", explique Sylvain Charenat, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance en Gironde.

Affinage

"Et puis, il y a aussi d'autres actes de délinquance, comme des dégradations de véhicules. Pareil, une femme qui rentre chez elle seule dans le noir, je pense que son sentiment d'insécurité va augmenter. Et quid des caméras qui filment les rues ? Quelle vont être leur efficience", ajoute-t-il. De son côté, la municipalité bordelaise assure que ce dispositif a été élaboré en concertation avec la hiérarchie policière et les services de secours et promet d'affiner si nécessaire, le plan d'éclairage public.