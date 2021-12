Rio de Janeiro annule les festivités du Nouvel An en raison du variant Omicron

La ville de Rio de Janeiro ne célébrera pas le Nouvel An avec les habituelles festivités en raison de l'arrivée au Brésil du nouveau variant Omicron, ont annoncé samedi les autorités municipales. Cette décision fait craindre une possible annulation du célèbre carnaval, qui devrait se dérouler du 25 février au 1er mars, déjà annulé l'an dernier en raison de l'épidémie de Covid-19. "Nous allons annuler la célébration officielle du Nouvel An", des festivités qui réunissent habituellement sur la plage de Copacabana, avec musique et feux d'artifices, quelque trois millions de personnes, a annoncé "avec tristesse" le maire de la ville, Eduardo Paes, sur Twitter.

Six cas confirmés au Brésil

Pour l'instant, le Brésil compte six cas confirmés de personnes contaminées par le variant Omicron, deux à Brasilia, un à Porto Alegre, et trois à São Paulo, qui a également annulé vendredi ses célébrations de Nouvel An. Une vingtaine d'autres capitales provinciales (sur 27 en tout) ont pris la même décision. Ces nouvelles restrictions font peser des doutes sur l'organisation du carnaval au Brésil, notamment sur celui de Rio, l'une des plus grosses fêtes de la planète. "Nous sommes à 3 mois du carnaval (...). Je me fie toujours à la science. Espérons que nous n'aurons pas à annuler également le carnaval", avait commenté Eduardo Paes lors d'une conférence de presse en fin de semaine.

Cela fait plusieurs semaines que le maire de la ville conditionne la tenue du carnaval à la situation épidémiologique, qui s'est nettement améliorée grâce à la vaccination (63% de la population de 213 millions de Brésiliens est complètement vaccinée). En attendant, les écoles de samba de Rio poursuivent les répétitions et l'élaboration de milliers de costumes, masques et chars de carnaval qui n'avaient pas pu sortir l'an dernier à cause du Covid. Vendredi, le comité scientifique de neuf États du nord-est du Brésil a préconisé l'annulation des festivités du carnaval dans cette zone, qui comprend notamment Salvador et Recife.

Plus de 615.000 décès liés au Covid

Depuis lundi, le pays a fermé ses frontières aériennes avec six pays d'Afrique (Afrique du Sud, Bostwana, Eswatini, Lesoto, Namibie et Zimbabwe), par crainte du variant Omicron. Le Brésil déplore plus de 615.000 décès liés au Covid depuis le début de la pandémie, ce qui en fait officiellement le deuxième pays le plus endeuillé au monde après les États-Unis.