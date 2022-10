Rencontre Macron/Scholz : l'Elysée salue une réunion «très constructive»

La rencontre mercredi à Paris entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz a été "très constructive", conduisant à la mise en place de groupes de travail dans les domaines de l'énergie, de la défense et de l'innovation, a déclaré l'Elysée. Le président français et le chancelier allemand "ont évoqué la relation franco-allemande dans un esprit de travail très étroit à moyen et long terme", selon la même source.

Même son de cloche du côté allemand

De son côté, la rencontre mercredi à Paris entre le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz s'est traduite par un dialogue "amical" et "constructif", a annoncé ce même jour une source diplomatique allemande.

Cette rencontre, qui a porté entre autres sur la politique énergétique ou encore les sujets de défense, devrait conduire ces prochaines semaines à "une très bonne et très intensive coopération", a encore assuré cette source, alors que les signaux de mésentente entre les deux capitales se sont multipliés récemment.