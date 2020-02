Primaires démocrates : le manège cocasse du caucus de l'Iowa, dans la banlieue de Des Moines

REPORTAGE

Le caucus de l'Iowa marque le début des primaires démocrates. Les votes se tenaient lundi soir à travers l'Etat du centre des Etats-Unis. Tard dans la nuit, les résultats n'étaient toujours pas connus. Europe 1 s'est rendue dans la banlieue de Des Moines pour suivre le déroulement d'un scrutin extraordinaire à plus d'un titre.

A l'intérieur du gymnase d'une école, chaque candidat est représenté à un stand, avec affiches et militants arborant les couleurs de leur champion. Des silhouettes en carton grandeur nature trônent fièrement : ici Elizabeth Warren, là Pete Buttigieg. Alors que les électeurs foulent le parquet brillant du gymnase, au milieu des paniers de basket, le vote est sur le point de débuter.

Chercher les partisans des petits candidats

Pour cela, chacun se place dans le coin de son candidat. Linda, une Franco-américaine, est venue avec son mari : "On a décidé à la dernière minute de venir pour Bernie Sanders. Là, on est en train de compter le nombre de personnes par groupe." C'est là le premier tour. Pour le passer, il est nécessaire d'atteindre un certain seuil. Dans ce petit caucus de la banlieue de Des Moines, il fallait 35 votants. Surprise : Ni Joe Biden, ni Bernie Sanders, ni Elizabeth Warren ne semblent atteindre le seuil.

Un manège fascinant s'opère alors. Les électeurs doivent se convaincre les uns les autres. Par exemple, le "capitaine" de l'équipe Biden va chercher un à un les partisans des tout petits candidats pour atteindre le fameux seuil. "Nous avons trois électeurs de plus", s'exclame-t-il sous les applaudissements des militants pro-Biden. L'opération semble fonctionner.

De son côté, une militante d'Elizabeth Warren tente d'expliquer aux électeurs de Bernie Sanders que leurs candidats ont les mêmes idées. Là aussi, des électeurs traversent la salle pour changer de camp.

"Nous partons tous unis"

Le report des électeurs peut tout changer. Finalement, Elizabeth Warren, qui n'avait pas le nombre d'électeurs nécessaires pour atteindre le seuil, termine deuxième. Le vainqueur du jour est Pete Buttigieg, jeune maire de South Bend dans l'Indiana, qui était encore inconnu il y a quelques mois.

Les résultats des primaires démocrates de l'Iowa n'était pas encore connu lundi soir aux Etats-Unis. Du jamais vu. Il s'agit d'une mesure de prudence selon les mots du parti démocrate. Mais pour Laurie, institutrice, le résultat n'est pas le plus important : "Quel que soit le coin de la salle où nous sommes allés ce soir, nous partons tous unis, avec le même objectif : battre Donald Trump. Nous soutiendrons le candidat qui sera notre nominé, quel qu’il soit."

Les démocrates en sont persuadés : le compte à rebours de la présidence Trump a commencé lundi soir dans l’Iowa.