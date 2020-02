Primaires démocrates : "Si vous gagnez en Iowa, vous gagnez une stature nationale"

REPORTAGE

Comme tous les quatre ans, ce sont les électeurs de l'Iowa, petit Etat en plein centre des Etats-Unis, qui sont les premiers à voter pour les primaires démocrates. Onze candidats s'affrontent lors du caucus se tenant lundi. Un seul mot d'ordre : battre Donald Trump.

Depuis des mois, les télévisions et les radios des habitants sont inondées de publicités politiques. Les militants font du porte-à-porte et les candidats eux-mêmes s'invitent dans les lieux les plus fréquentés de la ville de Des Moines. Les habitants de l'Iowa se sentent privilégiés : "Si vous vivez dans l'Iowa et que vous ne serrez pas la main du prochain président des Etats-Unis alors vous ne vivez pas comme il faut", s'amuse Nancy, retraitée.

"Le rôle de l'Iowa c'est d'écrémer"

Si les candidats à l'investiture labourent les plaines enneigées de l'Iowa tous les quatre ans, c'est pour une bonne raison. "Si vous gagnez ici, pendant huit jours on ne parle plus que de vous, l'argent afflue et vous gagnez une stature nationale", explique Andy McGuire, ancienne patronne du parti démocrate de l'Iowa, qui cite en exemple Jimmy Carter ou Barack Obama. Un mauvais score en revanche est quasi-éliminatoire : "Le rôle de l'Iowa c'est d'écrémer", poursuit-elle.

Les habitants prennent donc ce rôle très au sérieux. N'ayant pas encore fait leur choix, Johan et Marlo sont venus écouter Elizabeth Warren dimanche : "On veut connaitre les candidats, leur parler, c'est notre responsabilité."

Le scrutin des primaires est des plus indécis. Un argument revient pourtant chez tous les candidats : "Je suis le ou la mieux placé(e) pour battre Donald Trump". Ce sont d'ailleurs les mots qu'emploie Elizabeth Warren lors de son discours, accueilli par un tonnerre d'applaudissements. C'est la priorité des sympathisants démocrates, effrayés par la perspective d'une réélection du milliardaire.

Vote utile

Dès lors, un dilemme se présente à eux : celui du vote utile. "Je ne vais peut-être pas voter pour celui que je préfère", déclare Sherry. "Parce que je ne suis pas sûre qu'il puisse gagner contre Trump."

Le pari sans risque, c'est l'ancien vice-président d'Obama, Joe Biden. "Aucun ne peut rassembler comme Joe", souligne Laurie, qui ne donne que peu de chance aux candidats plus à gauche. Pourtant, c'est bien Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, qui est en tête des derniers sondages avant le caucus de lundi. "Bernie fait sortir des gens qui ne votent pas d'habitude", s'exclame une admiratrice. "Le seul autre qui a réussi à faire ça, c'est Donald Trump. Pour battre Trump, il faut quelqu'un qui fait comme lui."