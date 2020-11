Présidentielle américaine : suivez en direct les dernières heures avant le scrutin

EN DIRECT

Qui sera élu président des Etats-Unis mardi, le démocrate Joe Biden ou le président sortant Donald Trump ? Depuis début octobre, les sondages donnent Joe Biden en tête. Mais les démocrates ont retenu la leçon de 2016 et préfèrent rester prudents. D'autant que le scrutin se déroule dans une ambiance tendue, après plusieurs mois d'exacerbation des tensions entre les deux camps. Suivez la situation en direct.

Les informations à retenir Joe Biden est donné vainqueur dans les sondages face à Donald Trump

Les dernières heures avant le scrutin sont marquées par un contexte tendu...

...mais aussi une participation record

Un contexte tendu

Les derniers jours de campagne se déroulent dans un contexte tendu. Certaines villes, comme Washington, craignent que des violences éclatent entre des partisans des deux camps à l’issue du scrutin. La capitale du pays a ainsi commencé à se barricader depuis quelques jours et la police a interdit la circulation mardi dans certaines rues de la ville. Le président Donald Trump a plusieurs fois refusé de dire clairement qu’il cèderait pacifiquement le pouvoir en cas de défaite.

Vers une participation record

Avant même le scrutin de mardi, 95 millions d’Américains avaient déjà voté, soit par correspondance, soit dans un bureau de vote anticipé. C’est un record. Dans certains Etats, il y a déjà plus d’Américains qui ont voté qu’en 2016. Cette participation au plus haut peut s’expliquer par le fait que les démocrates ont incité leurs électeurs à voter le plus tôt possible.

Des sondages plus fiables qu’en 2016 ?

Joe Biden est en tête dans les sondages, comme c’était le cas pour Hillary Clinton il y a quatre ans. Mais cette fois, les sondeurs disent avoir amélioré leurs méthodes. De plus, les écarts entre Joe Biden et Donald Trump dans les états-clés, les fameux "swing states", sont plus importants qu’en 2016. Ces écarts sont également très stables depuis le début. Lundi, une dizaine de points séparaient encore Joe Biden et Donald Trump.

Deux campagnes très différentes …

Tout au long de la campagne, les candidats ont marqué leurs différences. Lundi, Donald Trump a fait cinq meetings dans quatre états différents. Les militants républicains ont eux redoublé d’effort dans le tractage.

Pendant ce temps, les militants démocrates ont opté pour une campagne en ligne, coronavirus oblige, pendant que Joe Biden s’est lui concentré sur son état natal de Pennsylvanie, où il a passé toute la journée de lundi avec sa femme et sa colistière Kamala Harris. "La Pennsylvanie est cruciale. Donald Trump l’a gagnée il y a quatre ans de seulement 44. 000 voix, donc chaque vote compte", a notamment lancé le candidat démocrate.

… et deux programmes aussi

Joe Biden et Donald Trump proposent aux Américains deux programmes bien différents. Souvent absente des campagnes américaines, la santé est cette fois au centre des débats, du fait du coronavirus. Le bilan et l’action du président sortant en la matière sont bien souvent au centre des discussions, d’autant que le Covid-19 poursuit largement sa progression. Alors que Donald Trump mise tout sur la mise en place d’un vaccin, son adversaire plaide, lui, pour un port du masque plus généralisé et une politique de traçage plus efficace.

Mais la santé, c’est aussi l’Obamacare, cette réforme historique de l’assurance maladie, honnie par les républicains. Sa suppression pure et simple est l’une des promesses de campagne de Donald Trump, qui l’a déjà détricotée avec méthode pendant son premier mandat. Joe Biden propose au contraire de la restaurer et de l’étendre à presque toute la population américaine.

Sur le plan économique, Donald Trump part avec un avantage. Son bilan parle pour lui : une croissance soutenue, un chômage au plus bas, et des bourses qui crèvent les plafonds à New York. Pour cette campagne, il s’est trouvé une proposition choc : créer 10 millions d’emplois et un million de petites entreprises en dix mois. S’il reste flou sur les moyens de parvenir à cet objectif, le président républicain tente là de s’adresser aux classes ouvrières.

Joe Biden, lui, veut prendre le contrepied de son adversaire. Il propose donc de taxer davantage les plus grandes fortunes du pays afin d’assurer une meilleure redistribution. Et d’ainsi pouvoir augmenter, comme il le promet, le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure (12,70 euros) contre 7,50 à l’heure actuelle.

Les deux candidats se distinguent également sur la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre les discriminations raciales, le contrôle des armes, ou encore la politique étrangère.